Der US-Auto-Dino GENERAL MOTORS will seine weltweiten Ausgaben für elektrische und autonome Fahrzeuge bis 2025 auf 35 Mrd. $ erhöhen. Das liegt 30 % höher als zuletzt anvisiert wurde. Dazu gehören auch zwei zusätzliche Batteriewerke in den USA. Rivale FORD hatte vor einem Monat angekündigt, seine Ausgaben für Elektrofahrzeuge auf mehr als 30 Mrd. $ bis 2030 zu steigern. Eine Folge der Entwicklung. Die Luft für den Elektro-Pionier TESLA wird immer dünner.



Dies ist ein Aussschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

GENERAL MOTORS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de