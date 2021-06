Die Tesla-Aktie konnte noch nicht wieder in den Vorwärtsgang schalten. Nach einem Minus von drei Prozent am Dienstag startet der Titel auch am Mittwoch schwach. Die Aktie ist unter eine wichtige Unterstützung gerutscht. Anleger sollten sich anschnallen, die nächsten Tage könnten ebenfalls ungemütlich werden.Für die Anleger des E-Auto-Pioniers Tesla verläuft das Jahr schlecht. Seit dem Allzeithoch im Januar bei 900 Dollar sackte der Kurs kontinuierlich ab. Im März stoppte die Talfahrt zwischenzeitlich ...

