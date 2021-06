DGAP-News: Ringmetall Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der Ringmetall AG beschließt Umwandlung in eine SE



16.06.2021 / 15:54

Hauptversammlung der Ringmetall AG beschließt Umwandlung in eine SE



- Sämtliche Tagesordnungspunkte gemäß Vorschlag der Verwaltung verabschiedet

- Umwandlung in Europäische Gesellschaft (SE) und Umstellung auf Namensaktien beschlossen

- Dividendenausschüttung in Höhe von 6 Cent je Aktie München, 16. Juni 2021 - Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat ihre 24. ordentliche Hauptversammlung im Rahmen der Pandemiegesetzgebung wie bereits im Vorjahr als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 29.069.040,00 EUR waren zum Zeitpunkt der Abstimmung 72,65 Prozent vertreten (HV 2020: 64,64 Prozent). Die Gesellschaft bewertet die überdurchschnittlich hohe Teilnahmequote als Bestätigung des Zuspruchs der meisten Aktionäre zum erneut virtuellen Format der Hauptversammlung. Neben der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2021 und der Anpassung der Vergütungssysteme des Vorstands sowie des Aufsichtsrats, war es vor allem die Umwandlung der Gesellschaftsform der Ringmetall AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, kurz SE), die zu den bedeutendsten Beschlüssen der Hauptversammlung zählten. Mit der Umwandlung in eine SE will die Gesellschaft Ihrer stetig weiterwachsenden Bedeutung des internationalen Geschäfts Rechnung tragen. Über die gleichzeitige Umstellung auf Namensaktien will die Gesellschaft zukünftig einen noch engeren Kontakt zu ihren Aktionären pflegen und ein besseres Verständnis bezüglich der Handelsaktivitäten mit Ringmetallaktien erhalten. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder der Ringmetall AG wurden mit hoher Zustimmung in ihren Ämtern als erster Aufsichtsrat der Ringmetall SE bestätigt. "Der erneut hohe Zuspruch unserer Aktionäre bestätigt uns in unserem strategischen Kurs", erklärt Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall AG. "Die Umwandlung der Rechtsform in eine SE und die Einführung von Namensaktien stellen natürlich einen besonderen Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung dar. Es freut uns, dass Ringmetall so einen noch internationaleren Auftritt erhält." Für das zurückliegende Geschäftsjahr wurde überdies eine unveränderte Dividendenausschüttung in Höhe von 6 Cent je Aktie beschlossen. Die zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte wurden erneut nahezu einstimmig gemäß Vorschlag der Verwaltung verabschiedet. Im Detail zeigte sich die prozentuale Zustimmung wie folgt:

Tagesordnungspunkt 2 99,93 Prozent

Tagesordnungspunkt 3 95,90 Prozent

Tagesordnungspunkt 4 98,74 Prozent

Tagesordnungspunkt 5 98,75 Prozent

Tagesordnungspunkt 6 95,22 Prozent

Tagesordnungspunkt 7 98,67 Prozent

Tagesordnungspunkt 8 99,23 Prozent

Tagesordnungspunkt 9 99,91 Prozent

Tagesordnungspunkt 10 a 98,11 Prozent

Tagesordnungspunkt 10 b 97,97 Prozent

Tagesordnungspunkt 10 c 98,73 Prozent Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de. Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall AG

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hoch sichere Dichtungs- und Verschluss-Systeme für die chemische, die petrochemische und die pharmazeutische Industrie sowie die Lebensmittelindustrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro im Jahr.

16.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

