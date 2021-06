Für den Anlegerliebling Nel regnet es in dieser Woche Komplimente. Am Dienstag erklärte die kanadische Bank RBC, dass die Norweger im Bereich des grünen Wasserstoffs klarer Marktführer seien (DER AKTIONÄR berichtete). Am Mittwoch erhält der Wasserstoff-Spezialist Lob von der Privatbank Berenberg. Die Nel-Aktie profitiert davon aber kaum.Berenberg hat sich erneut zu Nel geäußert, nachdem eine Ankündigung des US-Energieministeriums (DOE) öffentlich wurde. Dabei geht es um die Absicht der Behörde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...