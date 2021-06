Alphabet-Tochter Waymo gehört zu den aussichtsreichsten Unternehmen im Bereich Autonomes Fahren. Viele Marktbeobachter gehen davon aus, dass Waymo sogar die führende Rolle in diesem Zukunftsmarkt übernehmen wird. Bevor es soweit ist, muss das Unternehmen jedoch noch viel in seine Forschungs- und Entwicklungsprojekte investieren. Nun hat sich Waymo hierzu neues Kapital von Investoren geholt.Heute gab Waymo bekannt, in einer frischen Finanzierungsrunde 2,5 Milliarden Dollar eingesammelt zu haben. ...

