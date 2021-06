Tesla hat bei Ulm die 1000. Supercharger-Säule in Deutschland in Betrieb genommen. In Rostock gibt es zudem jetzt das erste eigene Zentrum des Unternehmens für Verkauf, Auslieferungen und Service in Mecklenburg-Vorpommern. Das hat Tesla laut mehreren Medienberichten offiziell bekannt gegeben. Demnach verteilen sich die 1.000 Supercharger hierzulande auf mehr als 90 Standorte. Der Aufbau hat rund sieben ...

