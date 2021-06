DJ General Motors erhöht Investitionen in Elektromobilität

Von Mike Colias

DETROIT (Dow Jones)--Der Autobauer General Motors (GM) setzt noch stärker als bisher auf Elektroautos. Wie der Konzern mitteilte, will er bis 2025 nun 35 Milliarden US-Dollar in elektrische und selbstfahrende Autos stecken, 30 Prozent mehr im Vergleich zu dem im November vergangenen Jahres ausgegebenen Ziel. GM steigt damit auch tiefer in die Batterieproduktion ein.

GM will zwei weitere Batteriewerke in den USA errichten neben dem einen, das derzeit in Ohio gebaut wird, und einem weiteren, das in Tennessee gebaut werden soll.

GM beschleunige das Tempo, weil Elektroautos in den USA immer besser angenommen werden, sagte CEO Mary Barra. Zudem habe es positive Resonanz auf die künftigen Modelle gegeben, die GM vorgestellt hat.

