BehavioSec, der Branchenpionier und Technologieführer für Verhaltensbiometrie und kontinuierliche Authentifizierung, meldete heute, dass ihm für seine innovative Methode zur Verifizierung der Benutzeridentität und zur Betrugserkennung zwei weitere US-amerikanische Patente erteilt wurden. BehavioSec wurden seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2008 bereits 24 US-Patente erteilt, was das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Schaffung von Innovationen und für die Weiterentwicklung im Bereich verhaltensbiometrischer Technologien unterstreicht. Mit diesen neuen Patenten kann die Technologie von BehavioSec digitale Identitäten und Konsumenten auf mobilen Endgeräten besser vor immer raffinierteren Social-Engineering-Angriffen schützen und so Betrug stoppen, bevor Schaden entstehen kann.

Heute schützt BehavioSec Jahr für Jahr mehr als 180 Millionen Menschen und 20 Milliarden Transaktionen auf der ganzen Welt. Mit der zunehmenden Verbreitung von Mobilgeräten für die Durchführung von Finanztransaktionen und für den Zugriff auf Kontoinformationen legen Konsumenten und Institutionen immer größeren Wert auf den Bedienkomfort bei der Nutzung der Geräte, was häufig zu Lasten der Sicherheit geht. Das neue Patent von BehavioSec mit der Nummer US20200074053A1 stellt einen großen Fortschritt beim Schutz der mehr als drei Milliarden Android-Geräte dar, die heute im Einsatz sind. Die Technologie, die mit diesem Patent geschützt wird, ermöglicht es den Kunden von BehavioSec, die verwertbaren Erkenntnisse zu verdoppeln, die aus dem individuellen Tippverhalten unter Android gewonnen werden, und zwar ohne Reibungsverluste, Latenz oder exzessive Datenerfassung. Diese neue Technologie gleicht außerdem mobile digitale Identitäten sofort mit deren inhärenten, eindeutigen verhaltensbiometrischen Profilen ab und schützt sie so vor Betrug wie Banking-Trojanern, Angriffen per Fernzugriff, Gerätediebstahl und Social-Engineering-Betrug.

Das neue Patent von BehavioSec mit der Nummer US20210117979A1 verbessert die Erkennung und Blockierung von Social-Engineering-Betrügereien (bei denen rechtmäßige Kunden zu betrügerischen Transaktionen verleitet bzw. angeleitet werden). Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des Patents US20200118138A1 aus dem Jahr 2019, das die Präzision steigerte und neue Detektionsmethoden auf Mobilgeräten bot. Mit dieser Verteidigungsstrategie profitieren Institutionen von einer höheren Erkennungsrate und von mehr Transparenz hinsichtlich subtiler Verhaltensanomalien, die durch Stress, Zögern und Zwang bedingt sind. Dies sind oft klare Anzeigen dafür, dass betrügerische Aktivitäten wie Voice-Phishing oder autorisierte Betrugszahlungen (APP) stattfinden. Solche Betrugsmethoden sind in der Regel mit herkömmlichen Methoden wie beispielsweise Device Fingerprinting oder wissensbasierten Fragen nicht feststellbar und können im großen Maßstab nur durch eine kontinuierliche Authentifizierung mit reibungslosen Technologien wie der Verhaltensbiometrie erkannt werden.

"Um gegen betrügerische Aktivitäten vorzugehen, müssen die Kunden dort geschützt werden, wo es am wichtigsten ist, nämlich in ihrer digitalen Identität", so Neil Costigan, CEO von BehavioSec. "Unsere neuen Patente sind darauf ausgerichtet, die Transparenz zu erhöhen und die Erkennungsmöglichkeiten zu verbessern, um unseren Kunden umfassende Sicherheit zu bieten und betrügerische Aktivitäten zu unterbinden, noch bevor sie Schaden anrichten können."

Der heutigen Meldung von BehavioSec ging die Ankündigung der SOC 2-Compliance-Zertifizierung und neuer Plattformfunktionen (Version 5.4) voraus, die die Anmeldegeschwindigkeit, die Performance sowie die Möglichkeiten der mobilen Betrugserkennung steigern. Weitere Informationen über die verhaltensbiometrische Plattform von BehavioSec und darüber, wie sie die Benutzer schützt, finden Sie unter www.behaviosec.com.

BehavioSec ist der Branchenpionier und Technologieführer für Verhaltensbiometrie und kontinuierliche Authentifizierung und schützt heute Millionen von Benutzern und Milliarden von Transaktionen.

BehavioSec wird bei Global-2000-Unternehmen eingesetzt, um Betrug, Reibungsverluste, Bedrohungen und Diebstahl drastisch zu reduzieren. BehavioSec verifiziert und schützt menschliche digitale Identitäten, indem es erkennt, wie wir ganz individuell auf unseren sich ständig verändernden Geräten tippen und wischen. Ob in der Cloud oder vor Ort eingesetzt, BehavioSec bietet die überlegene Benutzererfahrung, Präzision und Skalierbarkeit, die Unternehmen benötigen, um Kunden zu binden und gleichzeitig ausweichende Echtzeit-Angriffe abzuwehren, die andere Lösungen übersehen.

BehavioSec wurde auf der Grundlage bahnbrechender Forschung 2008 in Skandinavien gegründet, arbeitet mit Marktführern und Organisationen wie der DARPA zusammen und hat Investitionen von Top-Investmentfirmen wie Forgepoint Capital, Cisco, ABN AMRO, Conor Ventures und Octopus Ventures erhalten. BehavioSec mit Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien/USA) und weltweiten Niederlassungen ist bereit, seine Kunden dabei zu unterstützen, Risiken zu reduzieren, die Compliance zu verbessern und deren Mitarbeiter und Kundenerfahrungen digital zu transformieren. www.behaviosec.com.

