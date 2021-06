Der Tastaturhersteller Cherry macht Fortschritte bei seinen IPO-Plänen. Das Unternehmen veröffentlichte nach der angestrebten Preisspanne am Dienstag am heutigen Mittwoch auch seinen Börsen-Prospekt. Neben den ambitionierten Zielen des Managements werfen unter anderem die Pläne des bisherige Eigentümers Fragen auf.Zwischen 30 und 38 Euro das Stück will Cherry beim Börsengang die gut 13 Millionen Aktien platzieren. Das Emissionsvolumen läge am oberen Ende bei etwa 494 Millionen Euro, wovon den Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...