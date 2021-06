Berlin (ots) - Die documenta verdankt ihren Aufstieg zur erfolgreichsten deutschen Kunstausstellung nicht zuletzt der politischen Dimension: der Absetzung vom Nationalsozialismus und der Blockbildung im Kalten Krieg. Sie versuchte sich zwar von der NS-Kulturpolitik abzugrenzen, verweigerte sich aber einer offenen Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Zugleich bedeutete die politisch motivierte Westorientierung eine entschiedene Distanzierung vom sozialistischen Kunstbegriff des "Ostblocks".Das Deutsche Historische Museum zeigt mit "documenta. Politik und Kunst" (18. Juni 2021 - 9. Januar 2022) die erste Ausstellung, die anhand der berühmten Kassler Großausstellung die vielfältigen Wechselwirkungen von Politik und Kunst in der bundesrepublikanischen Gesellschaft nach 1945 in den Blick nimmt.Prof. Dr. Raphael Gross, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum: "Die documenta ist stets weit mehr als eine glänzende Kunstschau gewesen. Mit ihr stieg die bis 1945 verfemte Moderne zur Lieblingsepoche der jungen Bundesrepublik auf. Die moderne Kunst diente den frühen Machern der documenta als willkommene Abgrenzung von der NS-Vergangenheit. Dabei gibt es auch Kontinuitäten: Der Historiker Carlo Gentile zeigt etwa Verstrickungen Werner Haftmanns - einer der Schlüsselfiguren der frühen documenta - in Kriegsverbrechen im Sommer 1944. Werke ermordeter jüdischer Künstlerinnen und Künstler hatten nicht zufällig in dem von Haftmann inszenierten Bild der Moderne keinen Platz. Mit unserer Ausstellung vollziehen wir jetzt erstmals systematisch nach, wie mit Kunst auf der documenta Politik gemacht wurde. Damit eröffnen wir, so hoffe ich, eine neue Perspektive auf die Geschichte der Bundesrepublik."Langversion Pressemitteilung:https://www.dhm.de/pressemitteilung/wie-sich-die-bundesrepublik-auf-der-documenta-neu-erfand/Pressekontakt:Abteilungsdirektor KommunikationDr. Stephan AdamUnter den Linden 210117 BerlinT +49 30 20304-150presse@dhm.dePresse\u2010 und ÖffentlichkeitsarbeitDaniela LangeUnter den Linden 210117 BerlinT +49 30 20304-410presse@dhm.dewww.dhm.deOriginal-Content von: Deutsches Historisches Museum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150323/4943862