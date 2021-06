Der Online-Modehändler About You hat am Mittwoch einen erfolgreichen Börsengang hingelegt. Mit einem ersten Kurs von 25,60 Euro starteten die Papiere deutlich über ihrem Ausgabepreis von 23 Euro in den Handel. In der Spitze ging es bis auf 26,91 Euro hoch, zuletzt kosteten sie noch 25,83 Euro.Die Marktkapitalisierung lag zum Ausgabepreis bei knapp vier Milliarden Euro. Dem Unternehmen selbst fließen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...