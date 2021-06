Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über den Mehrwert von Defibrilatoren bei der Rettung von Menschenleben am Donnerstag, 17. Juni 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.An den Bildschirmen, im Stadion und auf dem Spielfeld bangte die Fußballwelt um den Dänen Christian Eriksen. Nach einer gefühlten Ewigkeit rief der dänische Mannschaftsarzt: "Wir haben es geschafft, ihn zurückzuholen!" Dies gelang mit Hilfe eines Defibrillators. Bei dieser Art von medizinischen Schockgebern werden gezielt Stromstöße gesendet, um das Herz wieder zum Schlagen zu bringen.Jährlich sterben hierzulande Zehntausende an einem plötzlichen Herzstillstand - dabei wäre es einfach, etwas dagegen zu tun. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" geht der Sache auf den Grund.Weitere Themen der Sendung:- Sexueller Missbrauch im Bistum Trier - Was hat der frühere Bischof Marx gewusst?- Zur Sache PIN: Was wissen wir bisher über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche?- Die Opfer der Energie-Inflation - Kinderreiche Familien im Land stark betroffen- Streit um Mittelrheinbrücke geht weiter - Beginnt der Brückenbau erst im Jahr 2030?- Neues Personal im Landtag - Erster Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition- Ausstieg aus dem Küken-Töten - Opposition nennt neues Gesetz eine "Scheinlösung"- LKW-Unfälle am Stauende - Die Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.SWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENPressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4943881