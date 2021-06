Tagesausblick für 17.06.: DAX stagniert vor der Fed-Entscheidung. Öl legt weiter zu!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Investoren hielten sich heute weiterhin zurück und warten die Fed-Zinsentscheidung ab. Nachdem weder signifikante Unternehmensmeldung noch Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden, dümpelten die europäischen Aktienindizes heute vor sich hin. Gut möglich, dass die Märkte heute abend aus dieser Lethargie gerissen werden.

Analog zum Aktienmarkt waren auch an den Anleihe- und Rohstoffmärkten heute kaum Bewegungen zu beobachten. Zu den wenigen Ausnahmen zählten Öl und Palladium. Beide Rohstoffe legten heute deutlich zu. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil erreichte mit 74,60 US-Dollar den höchsten Stand seit Frühjahr 2019.

Unternehmen im Fokus

Delivery Hero bestätigte auf der heutigen Hauptversammlung die Rückkehr nach Deutschland. Die Aktie reagierte jedoch kaum verändert. Siemens Energy bekam heute Aufwind und näherte sich der wichtigen Widerstandsmarke von EUR 26,50. Die Einigung zu den Flugzeugsubventionen zwischen den USA und der EU beflügelte heute die Aktien von Airbus und MTU Aero Engines. Morphosys profitierte zwar von positiven Analystenkommentaren. Für eine nachhaltige Trendwende muss allerdings noch mehr kommen. RWE bekam den Zuschlag für ein 17-Megawatt-Windpark in Niedersachsen. Hersteller der Windanlagen wird Meldungen zufolge Nordex sein. Beide Titel legten heute zu. "Die Aufholjagd für den Sommerurlaub ist gerade in vollem Gange und die Konsumlaune für Reisen scheint täglich zuzunehmen", berichtete TUI-Deutschlandchef Marek Andryszak am Mittwoch in Hannover. Die Aktien zeigte sich heute dennoch leichter. ThyssenKrupp setzte den Konsolidierungskurs fort.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Stoxx Europe 600 Utilities Index sowie der Global Anti Virus Index.

Morgen laden unter anderem Home24, SNP Schneider und Varta zur virtuellen Hauptversammlung. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Daten zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa. Damit rücken die Aktien der Autohersteller BMW, Daimler, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Wichtige Termine

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Mai

USA - Industrieindex Philly Fed, Juni

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 12. Juni

USA - Frühindikatoren, Mai

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.765/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.400/15.540/15.590/15.630 Punkte

Der DAX bewegte sich heute in einer engen Range zwischen 15.680 und 15.740 Punkten. Damit deutet sich auf Stundenbasis ein Abwärtstrend an. Kann die Fed den Märkten positive Impulse geben, besteht dennoch die Chance für eine Erholung bis 15.780 Punkte. Macht sich hingegen Enttäuschung breit droht ein Rücksetzer bis in den Bereich von 15.540/15.630 Punkte. Dort könnten sich die Bullen wieder neu formieren.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 18.05.2021- 16.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.06.2014- 15.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

