Steve Barrett bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Enterprise Software und SaaS mit zu Delphix

LONDON, June 16, 2021, der Pionier im Bereich der programmierbaren Dateninfrastruktur , hat heute die Ernennung von Steve Barrett zum Senior Vice President of International Operations bekannt gegeben. Steve Barrett ist in Großbritannien ansässig und wird von dort aus für die Leitung der Revenue Operations für die Märkte in den Regionen EMEA und APJ verantwortlich sein.



"Steve Barretts Erfolgsbilanz bei der Führung von Teams mit dem Ziel, eine kontinuierliche Performance zu liefern und die Kundenbindung zu steigern, wird für uns ein wichtiger Vorteil sein, während wir die Datenautomatisierung weiter vorantreiben", so Steven Chung, President of Worldwide Field Operations bei Delphix. "Neben seinem Fachwissen auf den Gebieten DevOps, Unternehmensanwendungen und Rechenzentren liegt Steve Barretts Fokus auf der Einbindung der Mitarbeiter. Wir sind begeistert von seiner Leidenschaft für die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration und freuen uns sehr, ihn im Delphix-Team begrüßen zu dürfen."

Barrett verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Enterprise-Software- und SaaS-Unternehmen. Vor seinem Wechsel zu Delphix leitete er als Vice President EMEA von PagerDuty das europäische Geschäft und begleitete dies von den Anfängen bis nach dem Gang an die Börse. Unter seiner Leitung, die Großbritannien, Skandinavien, Benelux, Frankreich, Spanien, DACH, Italien, Osteuropa sowie den Nahen Osten und Afrika umfasste, wuchs EMEA zur weltweit leistungs- und wachstumsstärksten Umsatzregion heran. Vor seiner Tätigkeit bei PagerDuty war Barrett als Regional Vice President für die Region Großbritannien für Demandware tätig, einem Unternehmen von Salesforce. Des Weiteren hatte er leitende Führungspositionen bei EMC und Bottomline Technologies inne.

"Delphix geht auf einzigartige Weise auf jene Prioritäten ein, die für Unternehmen von heute an oberster Stelle stehen: nachhaltige digitale Transformation, Ausfallsicherheit und Data Governance. Seine programmierbare Infrastruktur erschließt das Potenzial von Daten und ermöglicht es Kunden, das Beste aus beiden Welten zu nutzen und Innovationen voranzutreiben, ohne dass dabei die Effizienz oder Compliance beeinträchtigt werden", so Barrett. "Das Team arbeitet bereits mit einigen der dynamischsten Marken der Welt zusammen, und ich freue mich, sie in der nächsten Wachstumsphase von Delphix begleiten zu können."

Barrett ist nach der Bekanntgabe , dass David McJannett, der CEO von HashiCorp, in den Vorstand aufgenommen wurde, der neueste Zugang für Delphix und Teil einer ganzen Reihe beeindruckender Ernennungen. Zu Beginn dieses Jahres gab das Unternehmen ebenfalls bekannt, dass im Geschäftsjahr zum Januar 2021 seine jährliche Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr um über 85 % gestiegen ist, womit das Unternehmen eine non-GAAP-Ertragskraft erreichte. Zudem erzielte Delphix im Geschäftsjahr zum Januar 2021 einen erstklassigen Net Promoter Score (NPS) von 89. Zu den Kunden des Unternehmens gehören 24 der Fortune-100-Unternehmen, sechs der zehn führenden Banken in Nordamerika, fünf der zehn wichtigsten Telekommunikationsunternehmen der Welt, 60 Versicherungs- und Krankenversicherungsunternehmen sowie 25 große Einzelhändler.

Über Delphix

Delphix ist Vorreiter im Bereich der programmierbaren Dateninfrastruktur . Damit automatisiert Delphix den schwierigsten Faktor in digitalen Transformationsprogrammen - die Daten. Cloud, CI/CD und KI/ML erfordern Unmengen von Daten- und Entwicklungsumgebungen. Mit unserer Multi-Cloud-Datenplattform können Unternehmen eine Cloud um 30 % schneller implementieren, Software um 50 % schneller veröffentlichen und auf 90 % mehr Daten für KI/ML zugreifen, während sie gleichzeitig den Schutz persönlicher Daten und die Einhaltung von DSGVO, CCPA, HIPAA usw. gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.delphix.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook .

