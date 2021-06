Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Freitag, 18. Juni 2021, 3.35 Uhr bis 4.15 Uhr"Terra Xplore"Macht uns Meditation gefühlskalt?Für "Terra Xplore" entdeckt die Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalistin Jasmina Neudecker die Lebenswelt der Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre besondere Art und Weise.Mit Neugier und wissenschaftlicher Tiefe findet sie Antworten, die überraschen und inspirieren. Das Besondere des Formats besteht darin, Wissenschaft erlebnisreich und emotional zu vermitteln.In dieser Folge geht Jasmina Neudecker der Frage nach, ob Meditation empathielos machen kann. Sie trifft Hannah vom YouTube-Kanal "Klein aber Hannah", die seit vielen Jahren selbst meditiert, und macht mit ihr ein Experiment auf Basis einer wissenschaftlichen Studie von Dr. Simon Schindler. Bei dem Experiment wird untersucht, ob die beiden nach einer Achtsamkeitsübung tatsächlich weniger Schuldgefühle empfinden.Über unerwünschte Nebenwirkungen von Meditation spricht Jasmina auch mit Dr. Wilfried Reuter, dem spirituellen Leiter des Lotos-Vihara-Meditationszentrums, und hat bei der Metta-Meditation - einer Empathie-Meditation - ihren Aha-Moment. Die Zuschauerinnen und Zuschauer lernen mit Jasmina neue Aspekte von Meditation kennen und erleben ihre Erkenntnisreise mit.Vier Videos "Terra Xplore" werden Montag, 21. Juni 2021, in der ZDFmediathek und Dienstag, 23. Juni 2021, ab 16.00 Uhr auf YouTube veröffentlich.Drei weitere Folgen "Terra Xplore" werden direkt im Anschluss ausgestrahlt.------------------------"Terra Xplore"Wollen uns Dating-Apps wirklich verkuppeln?Für "Terra Xplore" entdeckt die Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalistin Jasmina Neudecker die Lebenswelt der Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre besondere Art und Weise.Mit Neugier und wissenschaftlicher Tiefe findet sie Antworten, die überraschen und inspirieren. Das Besondere des Formats besteht darin, Wissenschaft erlebnisreich und emotional zu vermitteln.Swipen macht Spaß - aber helfen Tinder, Bumble und Co. wirklich, die große Liebe zu finden? Jasmina Neudecker wird auf der Suche nach ihrer Antwort überraschend in ein Spielcasino eingeladen.Vier Videos "Terra Xplore" werden Montag, 21. Juni 2021, in der ZDFmediathek und Dienstag, 23. Juni 2021, ab 16.00 Uhr auf YouTube veröffentlich.-------------------------------"Terra Xplore"Können Computer unsere Gedanken lesen?Für "Terra Xplore" entdeckt die Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalistin Jasmina Neudecker die Lebenswelt der Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre besondere Art und Weise.Mit Neugier und wissenschaftlicher Tiefe findet sie Antworten, die überraschen und inspirieren. Das Besondere des Formats besteht darin, Wissenschaft erlebnisreich und emotional zu vermitteln.Wäre es nicht praktisch, wenn wir allein per Gedanken Dinge um uns herum steuern könnten? Tatsächlich arbeitet die Hirnforschung daran. In einem spannenden Experiment erlebt Jasmina Neudecker, inwieweit Computer heute schon unsere Gedanken lesen können.Vier Videos "Terra Xplore" werden Montag, 21. Juni 2021, in der ZDFmediathek und Dienstag, 23. Juni 2021, ab 16.00 Uhr auf YouTube veröffentlich.------------------------"Terra Xplore"Warum macht uns Autofahren aggressiv?Für "Terra Xplore" entdeckt die Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalistin Jasmina Neudecker die Lebenswelt der Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre besondere Art und Weise.Mit Neugier und wissenschaftlicher Tiefe findet sie Antworten, die überraschen und inspirieren. Das Besondere des Formats besteht darin, Wissenschaft erlebnisreich und emotional zu vermitteln.Hupen, Fluchen, Drängeln - Warum macht uns Autofahren eigentlich so aggressiv? Jasmina Neudecker begibt sich auf Spurensuche in der menschlichen Psyche und findet sogar Strategien, mit der aufsteigenden Wut gut umzugehen.Vier Videos "Terra Xplore" werden Montag, 21. Juni 2021, in der ZDFmediathek und Dienstag, 23. Juni 2021, ab 16.00 Uhr auf YouTube veröffentlich.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4943896