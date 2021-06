DJ Aktien Schweiz vor Fed etwas fester - SMI erneut mit Rekordhoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat auch zur Wochenmitte die Rekordjagd fortgesetzt. Unmittelbar vor der Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank zeigte sich der SMI mit Aufschlägen und markierte im Verlauf bei 11.996 Punkten ein neues Allzeithoch. Teilnehmer sprachen allerdings von andauernder Zurückhaltung vor dem Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Abend.

Trotz des zuletzt starken Anstiegs der Inflation dürfte die Fed an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten. Entscheidend sei die Frage, ob die Notenbanker über eine Rückführung der Anleihekäufe diskutiert hätten. Mit einer Ankündigung oder aber einer Entscheidung zum tatsächlichen Tapering rechnen Ökonomen jedoch erst in einigen Monaten.

Der SMI verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 11.982 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 38,50 (zuvor: 29,61) Millionen Aktien.

Erneut waren es vor allem die Index-Schwergewichte, die den Markt anschoben. So standen die Papiere von Novartis (+1,1%) und Roche (+1,0%) mit an der SMI-Spitze. Die Aktien von Nestle legten um 0,1 Prozent zu. Dagegen standen die Bankenwerte UBS und CS Group mit einem Minus von jeweils 0,6 Prozent am Ende des Kurstableaus.

Außerhalb des SMI schossen Meyer Burger um 14,4 Prozent nach oben. Die Jefferies-Analysten wiesen darauf hin, dass das Unternehmen frühzeitig einen Konsortialkreditvertrag über 125 Millionen Euro und einen Factoringvertrag über 60 Millionen abschließen konnte. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick angehoben und liege für 2023 beim EBITDA nun rund 50 Prozent über dem Konsens der Analysten.

Die Papiere von Swissquote gewannen sogar 18,8 Prozent. Der Online-Broker erwartet für das erste Halbjahr ein Rekordergebnis. Damit würde das 2021er Ziel eines Vorsteuergewinns von 130 Millionen Franken bereits nach sechs Monaten erreicht und in Folge bei Vorlage der endgültigen Geschäftszahlen deutlich nach oben gesetzt.

