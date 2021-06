General Motors will bis 2025 35 Milliarden US-Dollar in Elektroautos und autonome Technologien investieren. Auch zwei neue Batteriefabriken in den USA sollen gebaut werden. Dazu kommen starke Gewinnprognosen. GM will schneller und mit mehr Angebot beim Kunden sein Im September noch rechnete GM mit 20 Milliarden Dollar an Investitionen in die Zukunftstechnologien. Seitdem wurde dieser Betrag zweimal in die Höhe geschraubt, mittlerweile auf beträchtliche ...

