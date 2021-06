Halle/MZ (ots) - In Deutschland sind die Inzidenzen gesunken, die Impfquote nimmt zu: Das löst den berechtigten Wunsch nach Lockerungen aus. Die Menschen brauchen jetzt einen Sommer, in dem wieder mehr normales Leben möglich ist. Eine Gesellschaft im Dauer-Lockdown dreht irgendwann durch. Gleichzeitig gibt es durch die Delta-Variante eine neue Gefahr, die sich leider nur bedingt einschätzen lässt. Während in der Wahrnehmung der meisten Menschen also viel für eine Rückkehr zum Alltag spricht, darf die Politik die Vorsichtsmaßnahmen mit Blick auf eine drohende vierte Welle nicht zu schnell zurückfahren. Es wäre klug, etwa von der Maskenpflicht nicht zu schnell Abschied zu nehmen - schon um diejenigen zu schützen, die noch nicht geimpft sind.



