DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Yellen: US-Wirtschaft braucht ehrgeizige Fiskalpolitik

Die US-Wirtschaft braucht nach den Worten von Finanzministerin Janet Yellen eine ehrgeizige Fiskalpolitik, um zerstörerische Kräfte wie Ungleichheit und Klimawandel zu überwinden, die den Wohlstand für Millionen von Amerikanern unerreichbar gemacht haben. Yellen, die vor dem Finanzausschuss des Senats reden wird, verteidigte in einer vorbereiteten Stellungnahme den 6 Billionen Dollar schweren Haushaltsvorschlag der US-Regierung für das Fiskaljahr 2022.

Finanzministerium sieht EU-Aufbaufonds gut im Zeitplan - Kreise

Die Finanzminister der Europäischen Union (EU) wollen den Schwerpunkt ihres Treffens am Freitag in Luxemburg laut deutschen Regierungskreisen auf die Umsetzung des EU-Aufbaufonds legen, zu denen die meisten Länder bereits ihre nationalen Programme bei der EU-Kommission in Brüssel vorgelegt haben. Eine hochrangige Offizielle aus dem Bundesfinanzministerium betonte in Berlin, "dass wir entgegen mancher Befürchtung und ganz so, wie wir es immer gehofft haben, beim Aufbaufonds in einem hervorragenden Zeitplan liegen auf europäischer Ebene".

Bundeskabinett beschließt Verhaltensregeln für Lobbyisten

Das Bundeskabinett hat Verhaltensregeln für Lobbyisten zustimmt, um deren Arbeit und Einflussnahme auf die Gesetzgebung transparenter zu gestalten. Ziel ist, dass die Interessenvertretung auf Basis von Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität stattfindet. Danach müssen Lobbyisten bei Kontakten mit dem Deutschen Bundestag und mit der Regierung in einem Register ihre Identität und ihr Anliegen sowie die Identität und das Anliegen der Auftraggeber offenlegen. Auch dürfe für Vereinbarungen kein Erfolgshonorar vereinbart werden.

Altmaier: Globale Wettbewerbsverzerrung wegen CO2-Reduktion verhindern

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plädiert für ein abgestimmtes Vorgehen von Europa, den USA und Kanada bei der geplanten Reduktion des Treibhausgasausstoßes. Durch gemeinsame Ziele könne man schädliche Wettbewerbsverzerrungen verhindern, sagte der CDU-Politiker bei der Auftaktveranstaltung zur Transatlantic Business Initiative, die von vier deutschen Spitzenverbänden der Wirtschaft gegründet wurde.

DIW: Regierung unterschätzt Risiko von Insolvenzen und Überschuldungen

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat der Einschätzung der Bundesregierung widersprochen, wonach infolge der Corona-Krise nur eine Minderheit der Unternehmen von einer Überschuldung bedroht ist. "Die Bundesregierung unterschätzt das Risiko von Insolvenzen und Überschuldungen für Unternehmen. Sie braucht eine Strategie, wie sie mit einem Anstieg von Insolvenzen und Unternehmensschließungen umgehen will", sagte Fratzscher dem Handelsblatt.

Putin: Abgezogene Botschafter der USA und Russlands kehren zurück

Nach monatelangen Spannungen kehren die abgezogenen Botschafter Russlands und der USA an ihren jeweiligen Einsatzort zurück. "Sie werden an ihren Arbeitsplatz zurückkehren", sagte der russische Staatschef Wladimir Putinnach seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden in Genf.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Baubeginne Mai +3,6% auf 1,572 Mio (PROGNOSE: +3,9%)

US/Baugenehmigungen Mai -3,0% auf 1,681 Mio Jahresrate

US/Importpreise Mai +1,1% (PROG: +0,7%)

US/Importpreise ex Öl Mai +0,9% gg Vm

US/Importpreise für Öl Mai +3,8% gg Vm

Kanada Mai Verbraucherpreise +3,6% gg Vorjahr

Kanada Mai Verbraucherpreise +0,5% gg Vm

June 16, 2021 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.