TEMECULA, Kalifornien, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group (der "Konzern") von Nikkiso Cryogenic Industries, einer Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd. (Japan), freut sich, die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekanntzugeben, durch die Asas Aljood der autorisierte Serviceanbieter für Nikkiso Cryogenic Services (NCS) im Königreich Saudi-Arabien wird.



Angesichts des wachsenden Marktes im Nahen Osten hilft die Vereinbarung dem Konzern, seine regionale Präsenz in den Bereichen Industriegase, Wasserstoff, Erdgasverarbeitung und petrochemische Industrie auszubauen. Ab dem 1. Juli 2021 wird Asas Aljood in seinen Werkstätten vor Ort Kundendienst und Support für Pumpen und Turboexpander anbieten, einschließlich Verpackung, Reparaturen, Ersatzteile und Außendiensteinsätze.

Asas Aljood mit Sitz in Dammam wird unsere bestehende regionale Präsenz stärken, zusätzlich zum Nahost-Standort des Konzerns in Sharjah (VAE).

"Die neu Partnerschaft von Nikkiso und Asas Aljood verschafft uns eine starke regionale Präsenz in Saudi-Arabien und stärkt unsere Fähigkeit, die Märkte im Nahen Osten zu bedienen", so Jim Estes, Präsident von Nikkiso Cryogenic Services. "Ich freue mich darauf, den Kunden von Nikkiso weiterhin einen erstklassigen Service und Support zu bieten und ihnen zu helfen, kostspielige Ausfallzeiten für ihren Betrieb zu vermeiden."

Asas Aljood ist ein führender Anbieter von Support- und Wartungsdienstleistungen in den Bereichen Öl und Gas, Petrochemie und Energie.

