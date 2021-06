Hier die wichtigsten Aussagen der Fed in ihrem FOMC-Statements in Schlagzeilen: - Projektionen (Dot Plots) der Fed zeigen zwei Zinsanhebungen im Jahr 2023 - hawkish. Die Aktienmärkte deutlich tiefer! Not Transitory pic.twitter.com/xnoF7BiEZ7 - zerohedge (@zerohedge) June 16, 2021 - 7 Fed-Mitglieder erwarten Zinsanhebung bereits im Jahr 2022 - IOER (Zinsen der Fed für überschüssige Liquidität ...

