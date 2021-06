Die Stimmung am Markt ist gut - der DAX kletterte zu Beginn der Woche auf ein neues Allzeithoch und auch an der Wall Street erreichte der S&P 500 zuletzt dreimal in vier Tagen neue Bestmarken. Der anhaltende Höhenflug an den Börsen hat die Charts vieler Aktien kräftig aufpoliert und eine vielversprechende Ausgangssituation geschaffen: So haben Titel bereits Kaufsignale geliefert oder sie stehen unmittelbar davor. DER AKTIONÄR stellt Ihnen sieben Top-Werte vor, die mit einem starken Gesamtpaket ...

