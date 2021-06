DJ NACHBÖRSE/XDAX unv bei 15.716 Pkt - Bankenwerte gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch standen nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz vor allem die Bankenwerte im Fokus. Mit der Aussicht auf eine früher als erwartete Zinswende in den USA war der Sektor gesucht, so der Teilnehmer. Für die Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank ging es jeweils um 1,5 Prozent nach oben. Auch in den USA hatten sich Bankenwerte entgegen der negativen Markttendenz mit Aufschlägen gezeigt. Die Commerzbank bindet zudem Finanzvorständin Bettina Orlopp für weitere fünf Jahre. Außerdem verlängerte die Bank den Vorstandsvertrag von COO Jörg Hessenmüller bis Ende 2026.

Die Südzucker-Aktie wurde 0,5 Prozent fester gestellt. Das Unternehmen hat das erste Geschäftsquartal zwar unter Vorjahr abgeschlossen, die Jahresprognose 2021/22 aber bestätigt. Unverändert zeigten sich die Papiere von Wacker Chemie, obwohl das Unternehmen angesichts einer anhaltend guten Geschäftsentwicklung die Jahresprognose für Umsatz und EBITDA angehoben hat.

Ein Minus von 2,5 Prozent verzeichnete die Befesa-Aktie. Das Unternehmen hat zur Übernahme des Recyclinggeschäfts der American Zinc Recycling Corp eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Dabei wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren 5.933.293 neue Stammaktien an institutionelle Investoren ausgegeben. Der Platzierungspreis lag nach Angaben des Unternehmens bei 56 Euro je Aktie. Damit ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 332,26 Millionen Euro.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.716 15.710 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

