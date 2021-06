Wichtige Neuigkeiten von CureVac: Die Tübinger Biotech-Gesellschaft hat ein Status-Update zur Phase 2b/3-Studie für den Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV kommuniziert. Und das kommt an der Börse alles andere als gut an. Im nachbörslichen Handel verliert die Corona-Impfstoff-Aktie rund 50 Prozent an Wert.In einem von Virusmutationen geprägten Studienumfeld konnte der Impfstoffkandidat nicht überzeugen. "In einer bislang beispiellosen Umgebung mit mindestens 13 Varianten innerhalb der untersuchten ...

