Nexo schüttet Dividenden im Umfang von 20.428.359,89 USD an berechtigte Token-Inhaber aus

Die Gesamtsumme der bisher ausgezahlten Dividenden an Investoren beträgt damit 30 Mio. USD

Dies ist die vierte und letzte Nexo-Dividende nach dem Übergang zu täglichen Zinsausschüttungen auf NEXO-Tokens

Heute hat Nexo, die führende Institution für digitale Vermögenswerte, seine vierte Dividende in Höhe von 20.428.359,89 USD an berechtigte Inhaber von NEXO-Tokens ausgeschüttet. Die Ausschüttung entspricht 30 des Nettogewinns des Unternehmens für den Berichtszeitraum vom 30. Juni 2020 bis 30. Mai 2021 und bedeutet einen Anstieg von 233 im Vergleich zur dritten Dividende von 6.127.981,39 USD vom 15. August 2020.

Official Dividend Announcement Nexo Board of Directors

Diese Dividendenausschüttung ist ein Ergebnis von Nexos erstem Governance Vote einer neuen Funktion, die es Inhabern von NEXO-Tokens ermöglicht, sich an wichtigen Entscheidungen und Veränderungen der Nexo-Plattform beteiligen. Beim Governance Vote vom 8. Juni erklärte die Nexo-Community ihre Präferenz für tägliche Auszahlungen von bis zu 12 im Jahresdurchschnitt auf NEXO-Tokens über Dividenden. Um Nachteile für Investoren auszuschließen, zahlte Nexo die vierte und letzte Dividende am 16. Juni 2021 aus.

In nur drei Jahren hat das Unternehmen Dividenden von insgesamt fast 30 Millionen US-Dollar an Token-Inhaber durch vier Ausschüttungen überwiesen. Auch nach der letzten Dividendenausschüttung wird Nexo weiterhin seinen finanziellen Erfolg mit Token-Inhabern im Rahmen des Daily Interest-Programms teilen. Das neue Programm, das am 8. Juni 2021 gestartet wurde, macht die Rendite von NEXO-Tokens regelmäßiger, vorhersehbarer und flexibler.

"Unser Dividendenprogramm war fester Bestandteil von Nexo seit Gründung des Unternehmens. Dementsprechend bedauert unser Team seinen Abschied. Gleichzeitig stehen bei Nexo nachhaltige Innovation im Mittelpunkt. Es geht darum, die ersten Fußabdrücke in der neuen Finanzwelt zu hinterlassen. Dies bedeutet auch, sich von traditionellen Modellen der Vermögensverteilung zu verabschieden und neue, effizientere Modelle wie "Daily Interest on NEXO Tokens" zu etablieren", erklärt Mitgründer und Managing Partner Antoni Trenchev anlässlich der letzten Dividendenausschüttung von Nexo.

Die letzte Dividende und Daily Interest on NEXO Tokens folgen unmittelbar auf eine Reihe jüngster Veröffentlichungen im Zuge der Nexonomics-Erneuerung: mehrere Upgrades und neue Funktionen für den NEXO-Token, die darauf abzielen, seine Tokenomics zu optimieren, seinen Nutzen zu steigern und seinen Wert in der digitalen Wirtschaft zu konsolidieren.

Über Nexo

Nexo ist das weltweit führende regulierte Finanzinstitut für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wert und Nutzen von Kryptowährungen zu maximieren, indem es steuerwirksame Instant Crypto Credit Lines (Krypto-Sofortkreditrahmen), eine hochverzinsliche Earn on Crypto Fiat-Suite, ausgeklügelte Handels- und außerbörsliche Kompetenzen anbietet und gleichzeitig eine erstklassige Depotversicherung und strenge Sicherheitsmaßnahmen der Nexo Wallet bereitstellt. Nexo vewaltet Vermögenswerte für über 1.500.000 Nutzer in mehr als 200 Ländern.

