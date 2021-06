Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Kameras werden in der Regel immer kompakter und leichter. SmallRig hat die Einführung seiner Mini Matte Box 3196 (https://www.smallrig.com/smallrig-mini-matte-box-3196.html?afmc=2yx) mit nur 125 g angekündigt, die die Kombinationsmöglichkeiten von Filtern erweitert, was einen unendlichen Bildeffekt erzeugt und maximales kreatives Schaffen möglich macht."Mit verschiedenen Filteroptionen können kreative Videomacher das Licht frei steuern und den Filtereffekt auf das Videobild anpassen", erklärte Lennic Qian, Vertriebsleiter international von SmallRig. "Mit der SmallRig Mini Matte Box 3196 (https://www.smallrig.com/smallrig-mini-matte-box-3196.html?afmc=2yx) können Sie jederzeit und überall Ihre eigene und individuelle Produktion gestalten."- Erweitert die Kombinationsmöglichkeiten von Filtern: Unterstützt die gleichzeitige Aufnahme mehrerer rechteckiger Filter im Format 4 x 5,65" und eines aufschraubbaren Rundfilters.- Dedizierter Filterrahmen: bietet Schutz für den rechteckigen Filter. Dieser besteht aus PC- und Glasfasermaterialien mit hervorragender Ausdauer und ausgezeichneter Flexibilität. Der spezielle Filterrahmen schützt außerdem vor Fingerabdrücken und Kratzern.- Vermeidet Vignettierung bei Weitwinkelaufnahmen: Verfügt über einen innovativen nach innen gerichteten Adapterring, der bei Weitwinkelaufnahmen keine Vignettierung verursacht (getestet mit einer Canon EOS R5-Kamera mit 15mm Brennweite).- Breite Kompatibilität: Kann über optionale Adapterringe direkt auf Objektive mit einem maximalen Vorderseitendurchmesser von 95 mm und auf Objektive mit kleineren Durchmessern von 52 mm, 55 mm, 58mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm, 82 mm, 87 mm geklemmt werden.- Kompakt und tragbar: ca. 150 g, perfekt für rasante "Run-and-Gun"-Produktionen.Preise und VerfügbarkeitDie SmallRig Mini Matte Box 3196 (https://www.smallrig.com/smallrig-mini-matte-box-3196.html?afmc=2yx) kann vom 16. bis zum 25. Juni 2021 vorbestellt werdenUVP: 99,00 USD (GST inklusive, es kann eine Importsteuer anfallen)Informationen zu SmallRigSmallRig wurde 2009 gegründet und entwirft und baut die von Content Creators bevorzugten Rigs und Zubehörteile für Kameras und Gimbals. Das Angebot reicht von handgeführten Kompaktkäfigen bis hin zu Schulterstützen, Stativsystemen und extrem einzigartigen Teilen, um die Rigs Ihrer Träume in die Realität umzusetzen. Durch DreamRig-Projekte der Mitgestaltung mit weltweiten Filmemachern und Fotografen tragen wir dazu bei, dass große Träume in Erfüllung gehen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1534672/SmallRig_Mini_Matte_Box_3196.jpgPressekontakt:Valley ChiangMarketing Manageroverseas_marketing@smallrig.com+86-15019439706Original-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/4943959