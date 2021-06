Für Prachtbauten wie Casinos, Wolkenkratzer oder Bürogebäude werden Beträge in Milliardenhöhe ausgegeben. Doch welche Bauten haben das meiste Geld verschlungen? In das Ranking der teuersten Gebäude der Welt hat es auch ein Sportstadion geschafft.Dubai, New York und der südostasiatische Inselstaat Singapur - in diesen Metropolen befinden sich die kostspieligsten Gebäude der Welt. Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...