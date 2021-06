Dem Bitcoin kehrte Elon Musks Autokonzern Tesla aufgrund der schlechten Umweltbilanz den Rücken. Bei eigenen Projekten scheint es der Elektroautopionier jedoch manchmal nicht so genau zu nehmen. So sind beim Bau der Gigafabrik in Grünheide offenbar mehrere hundert Dieselgeneratoren im Einsatz - weil Tesla schlampig geplant hat.? Offenbar hunderte Generatoren und Aggregate auf Baustelle von Teslas Gigafabrik im Einsatz? Wöchentlicher Verbrauch von tausenden Litern Diesel und Heizöl ? Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...