WOCHENVORSCHAU: Termine bis 30. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 30. Juni:

DONNERSTAG, DEN 17. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: Stada Health Report 2021, Online-Pk

10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gea Group, Online-Pk zu Klimastrategie

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Vodafone, Technology Virtual Investor Briefing

GBR: Sainsbury, ESG Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2021

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/21

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 05/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 05/21

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/21

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 ITA: Handelsbilanz 04/21

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 06/21

16:00 USA: Frühindikator 05/21



SONSTIGE TERMINE

DEU: Virtuelle Pk Umweltbundesamt und Deutsche Emissionshandelsstelle zu europäischem Emissionshandel und Treibhausgasemissionen 2020 09:00 DEU: Virtuelles Pressegespräch DIW-Konjunkturprognose 2021+22 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung über AfD-Eilantrag wegen des Corona-Wiederaufbaufonds der EU 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft (IfW) legt neue Konjunkturprognose für 2021 und 2022 vor 10:00 DEU; Online Veranstaltung Deutsche Energie-Agentur (dena) zum Thema "Mikromobilität: E-Scooter-Sharing - Potenzial für die Verkehrswende?" 11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank (telefonisch): "Halten die Lieferketten, was die Wachstumsprognosen versprechen?" mit Chefvolkswirt Ulrich Kater und Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank 14:00 DEU: Zweitägige Wirtschaftsministerkonferenz in Präsenz mit Bundesminister Altmaier, Düsseldorf 15:00 BEL: Tagung der Eurogruppe, Brüssel

16:00 EUR: Corona-Briefing der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA 16:15 DEU: CEO-Talk und Annual Forum 2021 der privaten Hochschule ESMT mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie mit Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender der BASF, Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG, Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Carsten Spohr, CEO der Lufthansa Group FREITAG, DEN 18. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online)

DEU: Großer Verfallstag an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien, Slowenien

EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:30 DEU: Nationale Luftfahrtkonferenz 2021

+ als hybride digitale Veranstaltung am Flughafen Berlin Brandenburg, u.a. mit Reden von Kanzlerin Merkel, Verkehrsminister Scheuer und Wirtschaftsminister Altmaier + Bei der Konferenz soll es um die Wiederbelebung der Luftverkehrsbranche nach der Pandemie gehen sowie um technologische Zukunftsthemen der Branche wie Klima- und Umweltschutz. 11:30 DEU: Digitales Pressegespräch Verdi zur anstehenden Tarifrunde für die öffentlichen und privaten Banken in Deutschland BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel MONTAG, DEN 21. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Fortsetzung Schadenersatz-Prozess Deutsche Bahn u.a. gegen Mitglieder des Lkw-Kartells, München TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 05/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/21

14:30 USA: CFNA-Index 05/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote Q1/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI), Berlin

DEU: Digitaler Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Berlin + 13.00 Eröffnungs-Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel + 13.15 Ansprache Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M. 16:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag 2021 des Verbraucherzentrale Bundesverbands u.a. mit Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock, Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, FDP-Chef Christian Lindner BEL: Tagung der EU-Umweltminister, Brüssel

LUX: Tagung der EU-Außenminister, Luxemburg

DIENSTAG, DEN 22. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 14:00 DEU: BioNTech, Hauptversammlung (online)

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung

DEU: Bike24, voraussichtlich Ende der Zeichnungsfrist



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/21 (endgültig) 09:00 CHE: KOF: Sommerprognose 2021

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (vorab)

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk zum Deutschen Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft" (23./24.6.), Berlin + 11.00 Online-Pk mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied 09:00 DEU: Konferenz Finanzplatztag der "Börsenzeitung" (online) u.a. mit Axel Weber (UBS) und Joachim Wuermeling (Bundesbank) 11:00 DEU: Online-Pk der Helaba-Tochter Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe: Rückblick 2020 und Ausblick 2021, Frankfurt/M. 11:30 DEU: Online-Pressegespräch Berenberg: "Wirtschaft und Kapitalmärkte: Goldene Zwanziger Jahre nach der Pandemie?" mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding MITTWOCH, DEN 23. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: ZG Raiffeisen, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Dermapharm, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Cherry, vorausichtlich Ende der Zeichnungsfrist

GBR: GlaxoSmithKline, Investor Day

NLD: ASML Holding, Investor Day

USA: Johnson & Johnson, Environmental, Social and Governance (ESG) Investor Update Webcast

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/21 (endgültig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2,5 Mrd EUR 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/21

15:45 USA: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft" (online) DEU: Online-Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland Sommer 2021 DONNERSTAG, DEN 24. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Centrotec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (online)

11:00 CHE: Swiss Re, Media Day

14:00 DEU: Curevac, Hauptversammlung (online)

14:30 DEU: Evonik, Investorenveranstaltung zur Sparte Smart Materials 22:30 USA: Fed Ergebnisse des Bankenstresstests

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens, Capital Market Day

USA: FedEx, Q4-Zahlen

USA: Nike, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 06/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/21

09:00 ESP: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 06/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 05/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/21 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/21 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/21 (3. Veröffentlichung)

15:00 BEL: Geschäftsklima 06/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Digitaler Deutscher Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft", Berlin 10:00 DEU: dena-Gespräch "Green Recovery der Luftfahrtbranche: Wie kann die Erholung im Einklang mit ambitioniertem Klimaschutz gelingen?", Berlin 17:00 DEU: Online: "Tagesspiegel"-Veranstaltung "Deutschlands digitale Zukunft: Die Parteien im Wahl-Check", Berlin FREITAG, DEN 25. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding und Hornbach Baumarkt, Q1-Zahlen DEU: Bike24, voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard NLD: Steinhoff, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/21

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 06/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 05/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien

SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Online-Konferenz American Chamber of Commerce in Germany e. V. (AmCham Germany), u.a. mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet 14:00 DEU: Warburg Bank-Miteigentümer Christian Olearius will vor dem "Cum-Ex"-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft aussagen HINWEIS

SWE / FIN: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 28. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Tui, Online-Pressekonferenz zum bevorstehenden Wintergeschäft FRA: Korian, Capital Markets Day

SWE: Tele2, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 05/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Finanzkonferenz "Frankfurt Euro Finance Summit" (Präsenzveranstaltung und Livestream) u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Co-Chef Uwe Fröhlich, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Commerzbank-Chef Manfred Knof, und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 12:00 DEU: Eröffnung des "Munich Urban Colab" u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Unternehmerin Susanne Klatten ESP: Mobile World Congress (MWC) in Barcelona (bis 01.7.21) ITA: Beginn des dreitägigen G20-Außenministertreffens in der süditalienischen Stadt Matera DIENSTAG, DEN 29. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München 10:00 DEU: MAN, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sixt Leasing, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Lanxess, CEO Sustainability Meeting

14:00 DEU: flatexDEGIRO, Hauptversammlung (online)

15:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Vonovia, Capital Markets Day

DEU: Cherry, voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Abeitsloasenquote 05/21

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/21 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q1/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 05/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/21

DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE

06:00 DEU: Beratungsunternehmen Capgemini veröffentlicht den World Wealth Report 18:00 DEU: Online-Kolloquium anlässlich des 85. Geburtstages des Ex-Chefvolkswirts von Bundesbank und EZB, Otmar Issing. Issing hatte am 27. März Geburtstag. Zu dem Kolloquium werden als Redner u.a. erwartet: Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Ex-EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und Ex-Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fitschen MITTWOCH, DEN 30. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Daimler: Online-Weltpremiere des ersten elektrischen Serien-Lkw "eActros" 10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Befesa, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung

LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 05/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 05/21

08:00 GBR: BIP Q1/21 (endgültig)

08:00 DNK: BIP Q1/21 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 06/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchepreise 06/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbrauchepreise 06/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 05/21

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 06/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Gemeinsamer Schienenkongress von Allianz pro Schiene und dem Bundesumweltministerium u.a. mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze, EU-Verkehrskommissarin Adina Ioana V?lean, dem österreichischen Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes 11:00 DEU: Der 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf verhandelt über eine Beschwerde der Nord Stream 2 AG gegen die Bundesnetzagentur, Düsseldorf 13:30 DEU: Online-Pk der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg zum Gesetz zum Grundrentenzuschlag, Stuttgart °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi