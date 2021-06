Offenbach (ots) - Courtagefrei Verkaufen: Mit jener nagelneuen Dienstleistung geht die Immobilienbranche komplett neue Wege. Wie das funktioniert, zeigt das Paradebeispiel eines Maklers aus Mörfelden-Walldorf, dem deutschen Wegbereiter des provisionsfreien Hausverkaufs.Gerade für den Fall, dass Sie auf der Suche nach "Haus verkaufen ohne Courtage Mörfelden-Walldorf Langen" sind, haben Sie mit dem Makler Minnert Immobilien (https://verkaufenohnecourtage.de/) aus Mörfelden-Walldorf den perfekten Makler gefunden.Bereits seit Ende 2020 bestehen bei Immobilientransaktionen bundesweit neue Richtlinien. Von daher ist es nicht zulässig, dass der Käufer keinen höheren Anteil an Provision als der Veräußerer eines Objektes zahlen. Die daraus sich ergebende größere Verkäuferprovision bringt vermehrt Immobilienbesitzer dazu, ihr Objekt eigenständig und komplett ohne Immobilienmakler zu vermarkten. Das bringt allerdings meist deutliche Nachteile mit sich. Der Aufwand und die psychische Belastung bei dem Verkauf ohne die Unterstützung eines Maklers sind im Regelfall erheblich. Der Anbieter übernimmt jegliche Kosten der Vermarktung selbst und hat als Laie bei der Veräußerung keine unter rechtlicheren Gesichtspunkten. Makler kennen außerdem den lokalen Absatzmarkt und können den Verkaufspreis zutreffend bewerten. Gerade in diesem Punkt versagen private Verkäufer meistens. Die Folgen sind finanzielle Verluste, im Falle, dass der Preis als zu gering eingeschätzt wird, oder das Sitzenbleiben auf "Ladenhütern", wenn die Preise für Häuser realitätsfremd hoch sind.Ein brandneues Konzept bringt jetzt sämtliche Vorteile des Verkaufs über einen Makler unter einen Hut, ohne dass der Veräußerer des Objektes mit einer prozentualen Provision belastet wird. Das Maklerunternehmen aus Mörfelden-Walldorf Minnert Immobilien startet mit einem hervorragenden Dienstleistungsmodell, bei dem Häuser courtagefrei für den Veräußerer und ebenfalls für den Erwerber verkauft werden. Dadurch setzt Robert Minnert erstmals auf eine komplett neue Vermarktungsstrategie, die es hierzulande bis jetzt nicht gab.Die Serviceleistung des Immobilienmaklers finanziert sich über Dienstleistungspakete, die es in 2 Ausführungen gibt. Die Grundversion inkludiert die folgenden Services: die Anzeigenwerbung in unterschiedlichen Portalen wie Immobilienscout und Immowelt, das Erstellen fachmännischer Fotos, die Gestaltung des verkaufsfördernden Exposés und dessen Zusendung an Interessierte, das 1. Gespräch mit Interessenten sowie die Übermittlung des Interessierten an den Verkäufer. Die Abrechnung erfolgt bei nicht gewerblichen Immobilien bis zu einem Preis von 999.000 EUR zu einem monatlich anfallenden Pauschalbetrag von 595 Euro.Ein erweitertes Komfortpaket umfasst all diese Serviceangebote und verspricht obendrein die folgenden Leistungen: die Vorabprüfung der Hausfinanzierung, die Ausführung der Hausbesichtigungen, die Bestellung und Begleitung zum Notar sowie die Begleitung und Umsetzung der Übergabe. Der monatliche Pauschalpreis ebenjenes Komfortpakets beläuft sich auf 1.595 für private Objekte bis zu einem Verkaufspreis von 999.000 Euro.Beide Pakete sind nicht nur merklich günstiger als der Provisionsverkauf, sie bieten zudem Flexibilität. Da jeden Monat abgerechnet wird, unterliegt der Anbieter keinen anhaltenden Vereinbarungen, die ihn meistens bis zu einem ganzen Jahr an den Immobilienmakler binden. Ist er mit den Tätigkeiten seines Vertragspartners unzufrieden, kann das Vertragsverhältnis sogar direkt wieder aufgehoben werden.Das Traditionsunternehmen Minnert ist bereits seit 1996 im Maklergeschäft tätig. Der Makler Robert Minnert (https://verkaufenohnecourtage.de/)begeistert nicht nur mit viel Know-how und exzellenter Kenntnis hiesiger Märkte, er bietet zudem hohe Qualifikationen. Minnert fungiert als Immobilien-Gutachter, als zertifizierter Immobilienmakler und als Immobilienverwalter. Das Maklerunternehmen ist insbesondere für seine ausgezeichneten Orts- und Marktkenntnisse bekannt und verfügt zudem über ein weitreichendes Experten-Netzwerk.Die lokalen Stärken enthalten die Stadt Offenbach, Mörfelden-Walldorf, Dreieich, Neu-Isenburg, Langen wie auch Egelsbach. Minnert ist Experte für renovierungs- und sanierungsbedürftige Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie ETW im Kreis Offenbach bis Darmstadt im Süden und Frankfurt im Norden. Das innovative Dienstleistungskonzept "Verkaufen ohne Courtage" wurde mit Jahresbeginn 2021 gestartet und erfreut sich seitdem einer hohen Beliebtheit und großem Zuspruch.Mehr Information, auch zum Thema "Haus verkaufen ohne Courtage Mörfelden-Walldorf Langen", erlangen Sie unter https://verkaufenohnecourtage.de/Pressekontakt:Robert MinnertTelefon 0176 - 41 37 08 43Email info@minnert-immobilien.euOriginal-Content von: Minnert Immobilien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156059/4943971