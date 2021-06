Der DAX spürt am Donnerstag nach Hinweisen der US-Notenbank Fed auf eine bald etwas weniger expansive Geldpolitik leichten Gegenwind. Zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex mit 15.677 Punkten 0,2 Prozent schwächer. Am Vortag hatte bereits der New Yorker Aktienmarkt die Entscheidungen der US-Währungshüter mit moderaten Abschlägen quittiert, größere Unruhe am Markt war aber ausgeblieben.Ihre extrem lockere Geldpolitik setzt die Federal Reserve angesichts ...

