Zur FED-Nachlese am Donnerstag gibt es nicht viel zu berichten. Die Vola im DAX hält sich außerbörslich in Grenzen, ähnlich dem EZB-Tag. An welchen Chartmarken kann man sich orientieren? GAPs vor der FED-Sitzung im Fokus Der gestrige Tag gestaltete sich ein wenig wie die Zeit vor Weihnachten. Das Abwarten dominierte den Markt, denn am Abend fand die US-Notenbanksitzung FED mit Pressekonferenz statt. Im Vorfeld zeigte der DAX wenig nachhaltige Bewegung. ...

