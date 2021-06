DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien

VIB Vermögen AG vermietet Logistikimmobilie in Ehningen mit 9.100 m² und steigert Vermietungsquote im Konzern wieder auf über 99 %



17.06.2021 / 07:30

Corporate News



VIB Vermögen AG vermietet Logistikimmobilie in Ehningen mit 9.100 m² und steigert Vermietungsquote im Konzern wieder auf über 99 % Neuburg/Donau, 17. Juni 2021 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, erreicht durch die Vermietung ihres Logistikobjekts in Ehningen wieder eine Vermietungsquote von mehr als 99 %. Die Logistikimmobilie mit 9.100 m² Mietfläche liegt in Ehningen, südlich der Metropolregion Stuttgart/Böblingen, und wurde leerstehend, opportunistisch erworben. Nach der Redevelopmentphase, in der das Objekt unter Nachhaltigkeits- und Brandschutzgesichtpunkten zu einer modernen, zukunftsfähigen Logistikanlage umgebaut wurde, konnte diese nun ab Juli 2021 für fünfeinhalb Jahre an ein etabliertes Logistikunternehmen vermietet werden. "Mit dem Objekt in Ehningen haben wir erneut erfolgreich die Brücke zwischen Kauf und Projektentwicklung geschlagen und dadurch auch hier unsere Expertise als Spezialist für attraktive und nachhaltige Logistikimmobilien bewiesen," erläutert Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. "Wir erreichen damit wieder eine Vermietungsquote von mehr als 99 %, was uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt." Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt die VIB auf eine fortlaufend erweiterte Berichterstattung. Seit heute steht nach dem zweiten EPRA-Nachhaltigkeitsbericht nun auch der nunmehr vierte Nachhaltigkeitsbericht zum Download auf der Internetseite unter www.vib-ag.de/nachhaltigkeit bereit.

Kontakt



Investor Relations: VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



