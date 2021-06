Berlin (ots) -- Berliner können sich auch in Brandenburg impfen lassen.- Über das Online-Portal der Kassenärztlichen Bundesvereinigung schnell und einfach beide Termine für die Corona-Impfung buchen.- Wir haben es ausprobiert: Heute buchen, übermorgen erste Impfung erhalten.Berlin (ots) - Berliner: Lasst euch in Brandenburg impfenWir haben einen coolen Tipp für alle Berliner, wie man schnell und einfach an eine heiß begehrte Corona-Impfung kommt. Über das Online-Portal der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kann Berlin zwar nicht als Bundesland ausgewählt werden, dafür aber Brandenburg - das naheliegende Nachbarbundesland. Als Impfzentrum stehen beispielsweise Potsdam oder Flughafen Schönefeld zur Auswahl. Beide Orte sind von Berlin Mitte in unter einer Stunde Fahrt erreichbar. Als Impfstoff wird Moderna verspritzt - die Wirksamkeit ist sehr ähnlich mit Biontech. Und: Im Impfzentrum ist es vergleichsweise leer.Montag gebucht, Mittwoch geimpftDas Ganze kann man einfach online buchen. Man benötigt auch keinen Nachweis irgendeiner Impfberechtigung, sondern muss sich nur kurz per E-Mail und SMS verifizieren. Dann kann man sich gleich beide Impftermine für die Corona-Impfung sichern. Unsere Kollegen haben es ausprobiert: Montag gebucht, Mittwoch erste Impfung erhalten.Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum schnellen Impftermin sowie den Link zum Buchungsportal gibt es auf unserer Webseite: https://www.transparent-beraten.de/ratgeber/berliner-impfung/Pressekontakt:Munkhjin Enkhsaikhanpresse@transparent-beraten.de030 120 82 82 89https://www.transparent-beraten.de/Original-Content von: transparent-beraten.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118527/4943982