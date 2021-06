DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

TUIFLY - Die zum Reisekonzern Tui gehörende Fluggesellschaft Tuifly wird beim Kabinenpersonal und wahrscheinlich bei den Mitarbeitern am Boden doch auf Kündigungen verzichten. "Die gute Nachricht: Wir werden in der Kabine jetzt ohne betriebsbedingte Beendigungskündigungen auskommen", sagte Tuifly-Chef Oliver Lackmann. "Und wir arbeiten daran, das gleiche jetzt auch noch kurzfristig für das gesamte Bodenpersonal zu erreichen." (Handelsblatt)

RIMAC - Die kroatische Porsche-Beteiligung Rimac plant für 2022 den Börsengang. Haupteigentümer Mate Rimac peile eine Bewertung von rund 5 Milliarden Euro an, berichtet das Manager Magazin und beruft sich auf Beteiligte. Partner Porsche habe Zustimmung signalisiert. Die Porsche AG ist aktuell mit 24 Prozent an Rimac beteiligt, die Kroaten beliefern den Sportwagenhersteller mit Software und Batterieelektronik für Elektroautos. Gemeinsam mit Porsche soll Rimac in Kürze auch Bugatti übernehmen. Porsche und Rimac wollten dies auf Nachfrage nicht kommentieren. (Manager Magazin)

KONECRANES - Der finnische Kranhersteller Konecranes bereitet sich auf einen Aufschwung in der Hafenlogistik vor. "Wir verzeichnen steigende Auftragseingänge", sagte Vorstandschef Rob Smith. Die Nachfrage habe in den vergangenen Wochen wieder spürbar angezogen. "Das wollen wir mit der neuen Produktreihe beschleunigen." Für den Standort in Düsseldorf, an dem das Unternehmen rund 800 Mitarbeiter beschäftigt, sind das gute Nachrichten. Denn dort soll die neue Produktreihe in Zukunft gefertigt werden. (Handelsblatt)

MANZ - Der Maschinenbauer Manz wendet sich im großen Stil dem Zukunftsthema E-Mobilität zu. "Wir wollen unseren Kunden die komplette Wertschöpfungskette bei der Lithium-Ionen-Batterieherstellung anbieten", sagt Finanzchef Manfred Hochleitner. Finanzielle Unterstützung erhält das Unternehmen dafür von der Europäischen Kommission, strategisch soll eine Kooperation mit dem Anlagenbauer Grob den Weg ebnen. (Börsen-Zeitung)

HSBC DEUTSCHLAND - Zwischen dem Vorstand von HSBC Deutschland und dem Betriebsrat der Bank kommt es zum offenen Schlagabtausch. Die Verhandlungen über den Sozialplan zum Abbau von gut 600 Vollzeitstellen bis 2022 sind vorerst gescheitert, wie der Newsletter Finanz-Szene berichtet. Stattdessen wird nun eine gerichtliche Einigungsstelle eingeschaltet. Ein Sprecher der Bank lehnte eine Kommentierung ab. (Börsen-Zeitung)

UBERALL - Das Berliner Marketing-Startup Uberall hat in seiner bislang größten Finanzierungsrunde 95 Millionen Euro bei der britischen Bregal Milestone und dem US-Investor Level Equity eingesammelt. Auch United Internet, die sich schon in vorangegangenen Runden zusammen mit der Berliner Project A Ventures und der niederländischen HPE Growth bei Uberall engagiert hatte, ist in der Series C mit dabei. Zur Bewertung werden keine Angaben gemacht. (Börsen-Zeitung)

