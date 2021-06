Wallisellen (ots) - Das ist zwar viel ...Der Umsatzrückgang der rund 191 Schweizer Konsumtempel lag letztes Jahr bei 5,8 %, was einem absoluten Wert von rund 1 Mrd. Franken entspricht.... aber weniger als ursprünglich befürchtetGemäss unseren Berechnungen betrug die Umsatzeinbusse der Konsumtempel während des ersten Lockdowns vom 16. März bis zum 11. Mai 2020 rund 1.87 Mrd. Franken. Nach der Wiedereröffnung konnten die Center einen Teil des während des Lockdowns entgangenen Umsatzes wieder wettmachen. Branchen wie Lebensmittel, DIY, Bau & Hobby, Spiel- und Freizeitartikel, Heimelektronik oder Wohnungseinrichtung erzielten durch eine massiv höhere Nachfrage oder einen grossen Nachholbedarf sogar Umsatzrekorde. Dieser Effekt wirkte sich aber nicht auf alle Center gleich aus.Grosse Unterschiede bei den CentertypenBei einer genaueren Betrachtung der einzelnen Center stellt man fest, dass es je nach Grösse, Standort und Branchenmix sehr grosse Unterschiede in Bezug auf die Umsatzentwicklungen gab. So war der Umsatzeinbruch bei eher kleineren und ländlichen Nahversorgungs-Centern mit einem hohen Lebensmittelanteil wesentlich geringer als bei den grossen Centern mit einem hohen Non-Food-Angebot wie Mode und Bekleidung oder bei Centern mit Schwerpunkt im Erlebnis-, Freizeit- und Gastronomiebereich.Zu diesem Ergebnis und vielen weiteren Erkenntnissen kommt der aktuelle Swiss Council Marktreport 2021, welcher am 24.06.2021 anlässlich des Swiss Council Jahreskongresses (www.sc-congress.ch) im Metropol, Zürich, präsentiert werden wird. Der Report kann kostenlos über www.swisscouncil.swiss bestellt werden.Über den Swiss Council of Shopping PlacesDer Swiss Council of Shopping Places ist die grösste Schweizer Community für Spezialisten aus der Retail-, Handelsimmobilien- und Shoppingcenter-Branche mit länder- und branchenübergreifender Ausrichtung. www.swisscouncil.swissPressekontakt:Marcel StoffelFounder/CEOSwiss Council of Shopping PlacesMail: stoffel@swisscouncil.swissMobile: +41 79 456 26 56Original-Content von: SCC Swiss Council Community, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066269/100872772