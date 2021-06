Das Investieren in digitale Währungen, insbesondere in die extrem angesagten Coins, erfordert ein wenig Branchenwissen und viel Recherche. Glücklicherweise kannst du, sobald du beides gemeistert hast, auf einem guten Weg sein, durchdachtere - und potenziell lukrative - Entscheidungen bei Investitionen in Kryptowährungen zu treffen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar und über 10.000 Coins zur Auswahl, fügen immer mehr Investoren digitale Währungen ihren Portfolios ...

Den vollständigen Artikel lesen ...