cash.life AG veröffentlicht Jahresabschluss 2020



17.06.2021 / 08:00

Die cash.life AG schließt das Geschäftsjahr 2020 mit deutlich positiver Entwicklung ab



Erfolgreiche Umsetzung der Marketing- und Vertriebsmaßnahmen beflügeln operative Unternehmensentwicklung



Verdreifachung des Ankaufsvolumens auf über 10 Mio. Euro



Jahresüberschuss von 1,4 Mio. führt zu einer Eigenkapitalsteigerung auf 18 Mio. Euro



Berlin, 17. Juni 2021: Die cash.life AG hat heute ihren Jahresabschluss 2020 veröffentlicht. Demnach hat sich das Ankaufsvolumen an Lebensversicherungspolicen mit einem Plus von 7,4 Millionen Euro auf 10,6 Millionen Euro (Vorjahr: 3,2 Millionen Euro) mehr als verdreifacht. Dieser starke Anstieg, der im Wesentlichen auf die erfolgreiche Umsetzung der Marketing- und Vertriebsmaßnahmen zurückzuführen ist, erhöhte den Handelsbestand, das Volumen von selbst gehaltenen Lebensversicherungspolicen, von 7,6 Millionen Euro zum 31.12.2019 auf 17,4 Millionen Euro zum Stichtag des 31.12.2020.



Neben der positiven Entwicklung der operativen Ankaufsaktivitäten ist die Profitabilität in 2020 maßgeblich durch einen positiven Einmaleffekt in Höhe von ca. 1,7 Millionen Euro aufgrund von Erstattungen von Prozess- und Beratungskosten infolge des Obsiegens vor dem Bundesfinanzhof in 2019 beeinflusst. Im Ergebnis führt dies zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,4 Millionen Euro (Vorjahr: 280 Millionen Euro). Das Eigenkapital steigerte sich zum Bilanzstichtag von 16,7 Millionen Euro auf 18,1 Millionen Euro (EK-Quote von 89 Prozent).



Der Vorstand







Kontakt:

cash.life AG

Alte Jakobstraße 85/86

10179 Berlin



Tel.: +49 30 9203333-0

Fax: +49 30 9203333-58 E-Mail: ir@cashlife.de Internet: www.cashlife.de ISIN: DE0005009104 WKN: 500910 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover (Mittelstandsbörse Deutschland)







