Goldpreis nach dem Absturz: DAS sind die relevanten Marken

Anzeige / Werbung Große spekulative Wetten gegen die 1900er-Marke deckeln noch In den letzten Tagen setzten die Metalle insgesamt, und auch Gold, innerhalb eines weiterhin intakten Bullenmarktes zurück. Das Scheitern an der 1900er-Marke kommt nicht von ungefähr. Diese Marke hat ein sehr hohes Open Interest bei den Call-Optionen. Stillhalter verkaufen die Calls mit Basis 1900 US-Dollar, und wetten damit darauf, dass der Goldpreis zum Abrechnungstermin NICHT über dieser Marke steht. Spannend sind solche Marken besonders dann, wenn sie geknackt werden, was m.E. im Verlauf der nächsten Monate passieren wird. Denn dann geraten die Stillhalter unter Zugzwang und verstärken einen Ausbruch durch ihre Käufe im Future, die der Risikokontrolle diesen. Bei 1800 Dollar haben wir eine Unterstützung, oberhalb derer die Bullen grundsätzlich am Drücker bleiben. Sollte diese Marke unterschritten werden, trübt sich das Bild jedoch vorerst ein (auch, wenn es langfristig bullish bleibt). Die Intermarkets zeigen für die kommenden Tage ein Auf und Ab im Goldpreis, und eher kurze Trends. Eine Stabilisierung an und oberhalb von 1800 US-Dollar kann unter anderem mit folgendem Produkt von Morgan Stanley gehandelt werden: Am Samstag, den 19.06. ab 11 Uhr findet ein 2-stündiges GRATIS Online-Seminar mit dem Thema " Professionell & zeitschonend traden mit diesen 3 Bausteinen ". Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme hier: https://attendee.gotowebinar.com/register/6761866078932168464 Enthaltene Werte: XD0002747026

