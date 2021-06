DJ Pflegeimmobilien: Chancen im demografischen Wandel

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Vaduz (pts010/17.06.2021/08:00) - Deutschland altert. So oder ähnlich lauten seit Jahren die Schlagzeilen auf den Titelblättern renommierter Zeitungen und Zeitschriften. Neben Umweltschutz und Klimarisiken gibt es kaum ein anderes Thema welches regelmäßig in deutschen Talkshows diskutiert, erörtert und analysiert wird. Das Schreckgespenst eines vergreisten Deutschlands wirkt bedrohlich, spricht es doch unsere ureigensten Ängste an: die Angst im späten Alter die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren, einhergehend mit Verlust des eigenen Ansehens und die Aussicht auf eine ungewisse Zukunft. Aus Sicht der Autoren ist der vielzitierte demografische Umbruch jedoch kein Grund zum Pessimismus, im Gegenteil, es entstehen dadurch auch neue Chancen und Möglichkeiten für die Kapitalanlage institutioneller Investoren. Im folgenden Beitrag soll aufgezeigt werden, warum eine Investition in Pflegefonds eine sinnvolle Beimischung in einem Immobilienportfolio sein kann.

Am 6. und 7. Juli 2021 erhalten Sie von uns einen umfassenden Überblick zu den aktuellsten und gefragtesten Themen im Sachwertebereich. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, um mehr über Strategien, Aufgaben und Funktionen der Unternehmen rund um geschlossene AIFs zu erfahren.

Sie können sich zu jedem Vortrag auf folgender Webseite anmelden: https://sachwertetage.xol-group.com/21

XOLARIS-Sachwertetage-Flyer: https://www.sr-capital.de/wp-content/uploads/2021/06/ Brochure_Sachwertetage_Tri_Fold_1006_compressed.pdf

Es ist unbestritten, dass der Anteil älterer Bevölkerungsgruppen in Deutschland auf Sicht der nächsten 10 bis 20 Jahre deutlich zunehmen wird. Mit der demografischen Entwicklung und dem sich stetig ändernde Lebensumfeld findet der gesellschaftliche Umbruch auch am Wohnungsmarkt statt. Laut den Analysen des Statistische Bundesamtes (Destatis) wird die Zahl der Menschen ab 65 Jahren von aktuell rund 15 Millionen wird bis zum Jahr 2035 um etwa ein Drittel anwachsen. Der Anteil der Menschen ab 85 Jahren an der Gesamtbevölkerung wird sich bis zum Jahr 2035 weiter erhöhen und voraussichtlich erst ab 2050 auf einem erhöhten Niveau einpendeln.

Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung im Alter ab 65 Jahren: https://www.sr-capital.de/wp-content/uploads/2021/06/ 1619595469673.png

Die Verschiebung der Altersstruktur bewirkt eine immer größer werdende Bedeutung von professionellen Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen. Durch den Trend zu Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten resultiert eine zunehmende Abhängigkeit von Dritten. Der Anteil der Single-Haushalte beträgt jetzt schon etwas über 40 Prozent und wird weiterhin zunehmen.

Abb. 2: Privathaushalte nach Haushaltsgrößen: https://www.sr-capital.de/wp-content/uploads/2021/06/1619595494050.png

Der Trend zu Einpersonenhaushalten steht sicherlich auch im Zusammenhang mit der steigenden Flexibilität jüngerer Generationen bei der Wahl des Berufsstandortes. Viele Menschen in Deutschland reagieren flexibler auf Angebote für einen Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz in einem anderem Bundesland Die großen Entfernungen zum Heimatsort erschweren dementsprechend die laufende Pflege älterer Familienmitglieder durch jüngere Angehörige.

Die Alterung der deutschen Bevölkerung wird subjektiv als unabwendbar empfunden, erfordert jedoch eine regionale Differenzierung. Der demografische Wandel in den neuen Bundesländern ist wesentlich ausgeprägter als in den alten Bundesländern. Es fällt auf, dass der Anteil der Bevölkerung in den Alterskohorten von 60 bis 70 Jahren bzw. 70 bis 80 Jahren in den neuen Bundesländern und auch strukturschwachen Regionen teilweise doppelt so hoch ist wie in den westlichen Bundesländern. Auch bedingt durch große innerdeutsche Ost-West-Wanderungen seit der Wiedervereinigung sind zunächst die neuen Bundesländer am stärksten von der demografischen Entwicklung betroffen.

Abb. 3: Bevölkerung 60 bis unter 70 Jahre; Quelle: Destatis, 2021: https://www.sr-capital.de/wp-content/uploads/2021 /06/1619595494050.png

In den nächsten Jahren wird die Alterung der Gesellschaft auch in den alten Bundesländern deutlicher in Erscheinung treten. Innerhalb der Metropolregionen wie Berlin, Hamburg oder München ist die Bevölkerung durch den ständigen Zuzug von jüngeren Bewohnern durchschnittlich jünger als in entlegeneren ländlichen Regionen. Als Motivation für einen Umzug war bisher die Lebensqualität in strukturstarken Städten und Gemeinden (bis zur Corona Pandemie) ausschlaggebend, auch weil es dort schon immer mehr Angebote an Arbeits- und Ausbildungsplätze gab. Diese Faktoren zusammen verursachen einen demografische Sogwirkung, welcher die bestehenden regionalen Altersgefälle verstärkt und beschleunigt.

Abb. 4: Bevölkerung 70 bis unter 80 Jahre: https://www.sr-capital.de/wp-content/uploads/2021/06/1619595494050.png

Deutschland altert, aber regional unterschiedlich, wobei sich einige Regionen entgegen dem allgemeinen Trend laufend verjüngen werden.

Die meisten Menschen möchten auch im hohen Alter zunächst so lange wie möglich in der eigenen Wohnung oder zumindest in ihrem bestehenden Umfeld leben. Die Möglichkeit des betreuten Wohnens scheint vielen Betroffenen zunächst als sinnvolle Alternative. Dies scheitert oft daran, dass die bisherige eigene Wohnung nicht barrierefrei oder alters- bzw. pflegegerecht ist. Aufgrund der hohen Mobilität der deutschen Bevölkerung können die meisten Angehörigen aufgrund eigener beruflicher Verpflichtungen nicht die Pflege übernehmen. Der Wechsel in ein Pflegeheim wird durch ein betreutes Wohnen daher nur so weit wie möglich aufgeschoben, ist aber mit höherem Alter nahezu unausweichlich.

Was ist eine Pflegeimmobilie?

Laut Destatis wurden Ende 2019 818.300 Menschen vollstationär in Pflegeheimen betreut. Angesichts der weiter oben beschriebenen Bevölkerungstrends ist zukünftig von einem weiter rückläufigen Anteil von pflegenden Familienangehörigen auszugehen. Entsprechend kommt sowohl der professionellen stationären Versorgung in Alters- oder Pflegeheimen als auch der ambulanten Versorgung in betreuten Wohnkonzepten eine weiterhin wachsende Bedeutung zu.

Als Pflegeimmobilien werden sowohl einzelne Wohneinheiten in Pflegeheimen als auch die Pflegeheime selbst bezeichnet und zur Kategorie der Sozialimmobilien gerechnet. Pflegeheime sind in § 71 Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI) definiert: Es handelt es sich um stationäre Einrichtungen, in denen sich Pflegepersonal um hilfsbedürftige Menschen kümmert. Auch Altersheime, Seniorenresidenzen und Seniorenwohnheime können zu dieser Kategorie gezählt werden, sofern diese Einrichtungen auch Pflegedienstleistungen anbieten.

Die Besonderheit besteht aus Sicht von Investoren darin, dass es sich um Betreiberimmobilien handelt. Der Betreibermarkt in Deutschland ist weitegehen stark kleinteilig, jedoch ist eine zunehmende Konsolidierung zu beobachten. Treiber des dynamischen Marktes sind Investitionen aus dem In- und Ausland sowie expandierende große Betreiberketten. Große Betreiber machen schätzungsweise 40 Prozent des Marktes aus.

Die Auslastungsquoten der Pflegeheime unterscheiden sich nicht nur regional, sondern auch nach der betreibenden Trägerschaft. Aus geografischer Perspektive weisen Pflegeheime im Osten Deutschlands, in Teilen Nordrhein-Westfalens oder Baden-Württembergs überdurchschnittlich hohe Auslastungsquoten aus. Die unterschiedlichen Auslastungsquoten bei den jeweiligen Betreibern resultieren überwiegend aus Reputationsgründen oder aus der fehlenden Marktdurchdringung meistens regional tätiger Betreiber. Überregionale Betreiber können außerdem Synergieeffekte nutzen, da sie häufig in anderen Gesundheitssektoren tätig sind und eine Bindung zu künftig potenziellen Pflegebedürftigen aufbauen können.

Da Pflegeheime Betreiberimmobilien sind, steht und fällt die Rentabilität aus Sicht des Eigentümers mit der Qualität des Betreibers und der Wirtschaftlichkeit seines Konzepts. Gesetzliche Änderungen können dabei massive Auswirkungen mit sich bringen.

Strikte Gesetze, Politik fordert Renditedeckel - Risiken für Pflegeimmobilien

Eine Studie der IREBS International Real Estate Business School im Auftrag des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) hat errechnet, dass in den kommenden zehn Jahren in Deutschland bis zu 293.000 zusätzliche Pflegeheimplätze entstehen müssten, dies entspricht bei je nach Heimgröße und Zimmeranzahl zwischen 210 und 390 Heimen pro Jahr. Die Autoren der Studie sind dabei der Frage nachgegangen, wo der Bedarf an Pflegeimmobilien am größten ist. Im vollstationären Bereich kommt die Studie zu dem Schluss, dass in sehr zentralen Lagen (quasi im oder am Stadtzentrum) die meisten Pflegebedürftigen versorgen werden müssen: bspw. gehen die Studienautoren für Berlin davon aus, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2030 um ein Drittel wachsen wird.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 17, 2021 02:01 ET (06:01 GMT)