NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Getlink von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,30 auf 16,00 Euro angehoben. Der Analyst Patrick Creuset sieht im Eurotunnel-Betreiber einen Profiteur der Lockerung der Reisebeschränkungen zwischen der EU und Großbritannien mit Seltenheitswert. Der Eurotunnel sei die Infrastrukturverbindung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich schlechthin, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 22:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FR0010533075