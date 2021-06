Münster (ots) - In weniger als 2 Jahren hat die Aufklärungskampagne "Deutschland bestimmt das Herzalter!" www.herzalter-bestimmen.de der gemeinnützigen Assmann-Stiftung für Prävention mit derzeit über 286.000 Teilnehmern eine überwältigende Aufmerksamkeit in der Bevölkerung erfahren. Die wichtigsten Erkenntnisse: Jeder 6. Teilnehmer hat auf Basis der PROCAM-Algorithmen zur Bestimmung des Herzinfarktrisikos ein Herzalter, das mehr als 5 Jahre oberhalb seines tatsächlichen Alters liegt.Die Auswertung einer Subgruppe von 40- bis 70-jährigen Personen, für die ein vollständiges Lipidprofil (LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride) vorlag, zeigte, dass in einer Hochrisikogruppe (definiert als ein Herzalter von mindestens 5 Jahren über dem tatsächlichen Alter) das LDL-Cholesterin im Durchschnitt bei Männern mit 192 mg/dl und bei Frauen mit 200 mg/dl weit oberhalb der therapeutischen Zielwerte herzinfarktgefährdeter Personen von deutlich unter 100 mg/dl entsprechend verschiedener Leitlinien lag.Wie kann ein erhöhter LDL-Cholesterinwert gesenkt werden?Um den LDL-Cholesterinwert zu senken, sollte generell immer in erster Linie der Lebensstil gesünder gestaltet werden. LDL-cholesterinsenkend wirken insbesondere eine herzgesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Bewegung und eine Gewichtsreduktion bei Übergewicht. Im Rahmen ihrer Aufklärungskampagne "Deutschland bestimmt das Herzalter!" stellt die Assmann-Stiftung für Prävention auf der Online-Plattform www.herzalter-bestimmen.de umfangreiche, wissenschaftlich fundierte Informationen zu einem herzgesunden Lebensstil zur Verfügung.Wird der LDL-Cholesterinwert mithilfe des gesunden Lebensstils nicht auf das gewünschte Maß gesenkt, wird der behandelnde Arzt in der Regel eine medikamentöse Therapie in Betracht ziehen, z.B. mit Statinen bzw. mit PCSK9-Hemmern.Vor diesem Hintergrund unterstützt die Assmann-Stiftung für Prävention den Tag des Cholesterins am 18. Juni 2021, der ursprünglich von der Lipid-Liga ins Leben gerufen wurde, in dem sie über ihre Initiative "Deutschland bestimmt das Herzalter!" die Menschen auf das Herzalter und den dafür wesentlichen kardiovaskulären Risikofaktor LDL-Cholesterin aufmerksam macht.Pressekontakt:Assmann-Stiftung für PräventionGronowskistraße 3348161 MünsterTel.: 0251 1312360info@assmann-stiftung.deOriginal-Content von: Assmann-Stiftung für Prävention, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113856/4944031