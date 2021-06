Der Kurs des Strahlen- und Medizintechnikunternehmens hatte sich im bisherigen Jahresverlauf zeitweise aber schon verdoppelt, so dass nach einer solchen Kursrally etwas heftigere Korrekturen nichts Ungewöhnliches sind. Der konkrete Auslöser für den gestrigen Kursverlust war aber eine Herabstufung der DZ Bank, die ECKERT & ZIEGLER von Halten auf Verkaufen herabgestuft hat. Die aktuelle Bewertung reflektiere potenzielle Risiken im Radiopharmaziegeschäft nicht mehr ausreichend, so die DZ Bank. Wir meinen: Die Korrektur könnte sich noch bis auf ein Niveau um 75 € fortsetzen, ohne dass in charttechnischer Hinsicht ernsthaft etwas angebrannt wäre. Spätestens dann wird die Aktie wieder zu einem Kauf.



