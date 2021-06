Die Wörter Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) und Dividendenwachstum gehören einfach zusammen. Aufgrund eines soliden operativen Wachstumskurses kann der US-amerikanische Real Estate Investment Trust in letzter Zeit sogar auf Quartalsbasis die eigene Dividende sehr stark erhöhen. Ein Ausschüttungswachstum, das jetzt in eine weitere Runde geht. Am 15. Juni dieses Jahres hat das Management von Innovative Industrial Properties nämlich die Dividende für das zweite Quartal innerhalb dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...