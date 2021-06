Auch wenn Wasserstoff-Aktien derzeit korrigieren, zeigen doch viele neue Projekte, dass der Sektor weiterhin stark wachsen sollte. So möchte beispielsweise die spanische Stadt Madrid bis 2026 etwa 1.000 seiner Taxis mit Wasserstoff betreiben. Sie sind Teil einer 100-Mio.-Euro-Investition in das Taxi-as-a-Service-Projekt, an dem verschiedene spanische Unternehmen mitwirken. Madrid greift dabei auf Toyotas (WKN: 853510) Brennstoffzellenmodell Mirai zurück. Um die Fahrzeuge mit Wasserstoff zu versorgen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...