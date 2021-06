Bei der TUI-Aktie (WKN: TUAG00) läuft es operativ inzwischen deutlich besser. Mit dem Sommer kam der Turnaround, das Reisen ist in viele Regionen wieder möglich. Eine solide Perspektive, die jedoch bitter nötig gewesen ist. In den vorherigen Quartalen ist der Cashburn schließlich teilweise sehr stark gewesen. Auch jetzt in der neuen Woche scheint es zwei positive News rund um die TUI-Aktie zu geben, nachdem am Wochenende bereits bekannt geworden ist, dass weitere Zielorte ihre Pforten öffnen. Schauen ...

