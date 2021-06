Die Umsetzung der neuen Wachstumsstrategie der clearvise AG ist laut SMC-Research sehr erfolgreich angelaufen. Das Wachstum fällt höher aus, als von SMC-Analyst Holger Steffen bislang erwartet, weshalb der Analysten die Schätzung erhöht und das Kursziel leicht angehoben hat.

Nach Darstellung von SMC-Research habe das neue clearvise-Management im letzten Jahr eine neue Wachstumsstrategie vorgestellt, mit der die Entwicklung der Gesellschaft wieder deutlich dynamisiert werden sollte. Der Umsetzungsprozess sei sehr erfolgreich angelaufen. Insbesondere habe sich clearvise durch eine Rahmenvereinbarung mit einem Projektentwickler den Zugriff auf eine Pipeline von Photovoltaikprojekten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 80 MW gesichert, von denen schon sieben Objekte mit 32 MW gekauft werden konnten, so SMC-Research. Außerdem habe die Gesellschaft einen 12-MW-Windpark in Frankreich erworben. Damit zeichne sich nicht nur ein starkes Wachstum ab, sondern es sei auch, wie anvisiert, der Einstieg in den Bereich Photovoltaik vollzogen worden. Solarparks werden künftig, so das Researchhaus, einen wichtigen Beitrag zur Diversifikation der Einnahmen leisten.

Nach Darstellung der Analysten werden sich die Zukäufe im laufenden Jahr noch nicht stark in den Erlösen zeigen, was daran liege, dass der Windpark und einige Solarparks erst im zweiten Halbjahr den Betrieb aufnehmen. Außerdem sei die Windverfügbarkeit in den ersten Monaten der aktuellen Finanzperiode bislang unterdurchschnittlich gewesen, was die diesjährige Umsatzentwicklung dämpfen dürfte. Ab 2022 werden die Erlöse aber voraussichtlich deutlich zulegen, so die Einschätzung des Researchhauses.

Die Analysten hatten bislang schon einen dynamischen Expansionspfad unterstellt - mit einem Portfoliowachstum von jeweils 50 MW in den Jahren 2021 bis 2023 - und haben ihre Annahme für das laufende Jahr auf 74 MW angehoben. Zugleich haben sie aber auch den negativen Effekt aus der schwachen Windverfügbarkeit in diesem Jahr berücksichtigt.

In Summe habe sich der faire Wert auf 3,60 Euro je Aktie (zuvor: 3,50 Euro) erhöht. Dank des cashflow-starken Portfolios und der aussichtsreichen Expansionsstrategie sehen die Analysten damit für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent und bekräftigen ihre Einstufung mit "Buy".

