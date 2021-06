Baierbrunn (ots) - Als modische Statement-Farbe haben insbesondere junge Frauen die Farbe Grau für ihr Haar entdeckt. Parallel sahen sich viele ältere Frauen durch Lockdowns und geschlossene Friseursalons unfreiwillig mit ihrem grauen Ansatz konfrontiert. Tatsache ist: Silberglanz liegt im Trend. Wie der Weg zu einer gepflegten grauen Frisur gelingt, verrät das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Silbertoner, Strähnchen oder KurzhaarschnittDer aufwendigste Weg zu einer grauen Frisur ist, alle Haar zu entfärben. "Hier wird erst blondiert, dann mit einem passenden Silberton eingefärbt", erklärt der Münchner Hairsylist Dirk Walther. "Weil das Haar dann aber chemisch behandelt ist, wird es poröser, und die Farbe fällt schneller heraus." Deshalb muss alle drei bis vier Wochen mit einem Silbertoner, einer Art Tönung, nachgearbeitet werden.Die zweite Möglichkeit sind Strähnchen. Hier werden immer nur einige Strähnen heller gefärbt und dürfen nach und nach herauswachsen. So ergibt sich ein sanfter Übergang - aber das dauert. Die radikalste Methode ist der Kurzhaarschnitt. Dazu muss der Ansatz etwas herauswachsen, dann werden die nicht grauen Haare herausgeschnitten oder nur teilgefärbt. "Je nach Typ kann es cool oder avantgardistisch aussehen, wenn man die Spitzen noch dunkel lässt", so Walther.Gut fürs Haar: natürliche Öle in ApothekenqualitätWichtig ist die sorgfältige Pflege grauer Haare, die weniger Feuchtigkeit enthalten und schnell spröde wirken. Hier rät Apothekerin Barbara Walter aus München zu einer feuchtigkeitsspendenden Pflegelinie, zum Beispiel mit Milchproteinen oder rückfettenden Substanzen wie Lipiden aus Weizen. Und Haarexperte Dirk Walther empfiehlt das sogenannte "Co-Washing": Die Haare werden nur etwa jedes dritte Mal mit Shampoo gewaschen - ansonsten lediglich mit Conditioner. Tipp des Friseurmeisters: beim Waschen nicht zu heißes Wasser verwenden, nicht zu heiß föhnen. Und: Vor dem Föhnen zehn Minuten einen Handtuchturban auflassen, so muss man die Haare nicht so lange föhnen.Zur Extrapflege empfiehlt Barbara Walter Produkte mit natürlichen Ölen, wie zum Beispiel Argan- oder Mandelöl, die man in Apothekenqualität auch pur aufs ganze Haar oder die Spitzen auftragen kann. "Entweder vor der Haarwäsche 30 Minuten unter einem Handtuch einwirken lassen oder über Nacht einziehen lassen und morgens ausspülen", rät die Apothekerin.Weitere Tipps für die Pflege grauer Haare - etwa wie man einen Gelbstich verhindert - finden Sie in der aktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau". Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6B/2021 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/) und Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4944082