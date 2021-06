München (ots) -- Marktforscher ISC-CX testete Reaktion verschiedener Hersteller- Dauer von Konfiguration bis zur Probefahrt sehr unterschiedlich- Herausragende Reaktion von OpelMünchen (ots) - Das Marktforschungsunternehmen ISC-CX testete kürzlich die Schnelligkeit und Qualität der Reaktion verschiedener Automarken in Spanien: Vom ersten Klick auf der Website bis zur Probefahrt. Dabei stach eine Marke besonders positiv hervor: Der deutsche Hersteller Opel.Konkret getestet wurde am Beispiel des Opel Mokka und bereits der erste Eindruck überzeugte die Tester. Einziger Verbesserungsvorschlag: der Konfigurator könnte präsenter und leichter zu finden sein. Nach der Konfiguration boten alle Marken die Option an, das Auto Probe zu fahren. Von diesem Punkt an schlug Opel alle anderen Marken im Test in Schnelligkeit und Qualität. Was für andere Hersteller kompliziert zu organisieren scheint, klappte bei Opel problemlos in kürzester Zeit. Die Zentrale und der zuständige Händler meldeten sich in kürzester Zeit telefonisch. Dabei war die Beratung zu jeder Zeit kompetent und freundlich. Eine Probefahrt, sogar von der eigenen Haustür aus, war überraschend schnell organisiert.Dass Probefahrten besonders beim Kauf von Elektrofahrzeugen eine große Rolle spielen, zeigt auch eine Studie, die ISC-CX Anfang des Jahres in China durchgeführt hat: 56 Prozent der Befragten wollten ein E-Auto erst Probefahren, bevor sie sich zum Kauf entschieden. "Der Autokauf ist trotz zunehmender Digitalisierung sehr stark mit Emotionen verknüpft", erklärt Florian Wimmer, Global Director Future Mobility bei ISC-CX, "die wenigsten Kunden kaufen ein Auto, ohne es Probe zu fahren, deshalb ist es umso wichtiger, dass Konfigurator und Probefahrtvereinbarung reibungslos funktionieren. Opel ist hier der Konkurrenz sehr weit voraus."Über ISC-CX - ISC-CX ist der führende Anbieter von In-Store- und Omni-Channel Customer Experience-Analyseprogrammen für globale Retailer auf der ganzen Welt. Mit jahrelanger Erfahrung in der Automobilindustrie konzentriert sich ISC-CX Future Mobility auf die Customer Experience in der Elektromobilität. Die mehrsprachigen, lokalen Teams vor Ort in 120 Ländern sammeln und analysieren viele Millionen Datensätze pro Jahr.Pressekontakt:Florian WimmerISC-CXGlobal Director Future MobilityMultisearch GmbH | Landsberger Straße 155 | 80687 MünchenOffice: +49 89 54 55 82 28E-Mail: F.Wimmer@isc-cx.comWeb: www.isc-cx.comOriginal-Content von: Multisearch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144804/4944080