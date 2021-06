Die nahende Zinswende in den USA hat dem deutschen Leitindex am Donnerstag zugesetzt. Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent auf 15.652 Zähler. "Die US-Notenbank reagiert - und zwar deutlicher als erwartet", konstatiert NordLB-Analyst Bernd Krampen. Die Fed fasst trotz ihrer weiterhin kräftigen Konjunkturhilfen eine Abkehr vom...

Den vollständigen Artikel lesen ...